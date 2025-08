Lufthansa A340 laat tientallen passagiers staan

Doordat de startbaan van de Nigeriaanse luchthaven Abuja niet volledig gebruikt kon worden, besloot Lufthansa vorige maand 45 A340-passagiers niet mee te nemen.

Het voorval deed zich 23 juli voor. De A340, registratie D-AIGO, arriveerde die avond in Abuja na een vlucht vanuit Port Harcourt, een andere stad in Nigeria. Lufthansa combineert de vlucht vanuit Frankfurt meermaals per week met deze twee steden. Om 22:20 uur lokale tijd zou vlucht LH595 weer vertrekken richting de Duitse luchthaven. Echter, tijdens het boarden werd een deel van startbaan afgesloten wegens reparaties aan een beschadigd deel.

Kortere startbaan

Volgens de krant The Punch zou de Nigeriaanse luchthavenautoriteit (FAAN) alle luchtvaartmaatschappijen hiervan op de hoogte hebben gebracht. Er werd zelfs een NOTAM afgegeven. Daarin stond dat de maximale lengte van de startbaan door de werkzaamheden tijdelijk 2.300 meter was in plaats van 3.600. Daardoor kon de A340 niet met het huidige gewicht opstijgen. De piloten zouden ook de huidige weersomstandigheden hebben meegenomen in de overweging. Tijdens het boarden liet de bemanning weten dat niet iedereen met een geldig vliegticket mee kon. ‘Vanwege reparatiewerkzaamheden was er slechts een kortere landingsbaan beschikbaar voor onze vlucht, waardoor niet alle passagiers om veiligheidsredenen konden worden toegelaten’, aldus een woordvoerder van Lufthansa bij de aeroTELEGRAPH. De gezagvoerder had naar verluidt overwogen de vlucht te annuleren.

Passagiers blijven achter

45 passagiers konden uiteindelijk niet mee. Hun bagage werd dan ook weer uitgeladen. Het zou een chaos zijn geweest, omdat reizigers ‘om stoelen zouden hebben gevochten’. Voor de gedupeerde reizigers werd vervoer, accommodatie, eten en een omboeking geregeld. De overige reizigers stegen uiteindelijk met de A340 om 0:15 uur op en arriveerden met één uur vertraging in Frankfurt.