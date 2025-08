18-jarige zoon geeft A330 toestemming voor take-off

Een luchtverkeersleider nam vorige maand zijn 18-jarige zoon mee naar de verkeerstoren van de luchthaven van het Colombiaanse Bogota en liet hem een Airbus A330 van Wamos Air goedkeuring geven om op te stijgen.

De vader, die werkzaam is als verkeersleider op een ander vliegveld in Colombia, zou zichzelf achteraf hebben verdedigd dat hij de jongen meegenomen had om hem ‘praktijkervaring’ te geven. De tiener hoopt in de toekomst eveneens te kunnen werken als luchtverkeersleider. Het bezoek zou ongeautoriseerd zijn.

🚨Boletín actualización de la hora🚨



La @AerocivilCol informó que dio traslado a la @FiscaliaCol y los entes de control, el caso en el que controladores aéreos permitieron el acceso no autorizado de un ciudadano el pasado 21 de julio a la torre de control de @BOG_ELDORADO. pic.twitter.com/CyvtukN91u — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) July 27, 2025

Communicatie met A330

In totaal zou de knul onder begeleiding van zijn vader vijftig minuten in de verkeerstoren aanwezig zijn geweest. De jongen had met maximaal twintig vluchten contact. Aan de A330 van Wamos Air, die op het punt stond vlucht AV217 uit te voeren naar de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, gaf hij toestemming voor take-off. ‘Dit incident vormt een schending van de regels die de veiligheid in de lucht waarborgen en brengt de integriteit van passagiers, bemanning en vliegtuigen in gevaar’, aldus de toezichthouder op X. Desondanks geeft zij aan dat de veiligheid niet in het geding is geweest.

Onderzoek van start

De vader zijn licentie van luchtverkeersleider is door de Colombiaanse Aeronáutica Civil ingetrokken. Bovendien zijn er disciplinaire procedures gestart tegen de vijf andere luchtverkeersleiders die op dat moment in de verkeerstoren aan het werk waren. ‘We werken eraan om ervoor te zorgen dat het lopende disciplinaire onderzoek snel en objectief wordt uitgevoerd en concrete resultaten oplevert’, aldus de toezichthouder.