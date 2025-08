Defecte toiletten zorgen voor paniek

De aankomst van een TAP Portugal-vlucht op Nice Airport zorgde vorige maand kortstondig voor paniek bij de luchtverkeersleiding van de luchthaven.

De Embraer E190, registratie CS-TPY, was onderweg van Lissabon naar Nice met 106 passagiers aan boord. Toen bleek dat alle toiletten buiten werking waren, besloten de piloten een versnelde nadering aan te vragen. Niet vanwege een noodsituatie, maar wél urgent, vond de crew, in het belang van de blaas van de reizigers. Tijdens het gesprek met de luchtverkeersleiding liep de situatie onbedoeld uit de hand.

De melding ‘no toilets‘ werd meermaals onduidelijk uitgesproken en klonk voor de Franse luchtverkeersleider als ‘no pilots’. Binnen enkele seconden werd alarm geslagen op de luchthaven van Nice, uit vrees dat het toestel mogelijk onbemand was. De situatie bleef onopgelost, ondanks herhaalde pogingen van de vliegers om duidelijk te maken dat het enkel om een toiletprobleem ging en dat de autopilot én beide piloten gewoon functioneerden. ‘We praten wel verder als we aan de grond staan,’ werd uiteindelijk in de cockpit besloten. De Embraer landde korte tijd later veilig in Nice.

Evacuatie

Het is niet de eerste keer dat miscommunicatie voor paniek zorgt tijdens een vlucht. Een Airbus A320neo van SAS werd vorig jaar ontruimd na een misverstand tussen een piloot en het cabinepersoneel. Kort na de landing hoorden passagiers dat ze het toestel via de nooduitgangen moesten verlaten. Sommigen liepen over de vleugel en gleden van de evacuatieglijbanen af. Volgens de Noorse politie was er geen sprake van een noodgeval, maar ging het om een communicatiefout.