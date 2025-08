Duitse TUI 737 vliegt dagen maximaal 8 kilometer hoog

Een Boeing 737-800 van de Duitse tak van TUI voerde eind juli meerdere vluchten uit op een hoogte van maximaal 8.000 meter.

De eerste keer dat de machine, registratie D-ATUF, een vlucht op deze hoogte uitvoerde, was op 24 juli. De 737 arriveerde die avond om 19:30 uur na een normale vlucht in Heraklion, een stad op het Griekse eiland Kreta, na drie uur eerder te zijn opgestegen vanaf Düsseldorf, een vliegveld vlak over de Nederlandse grens. De terugvlucht stond om 20:00 uur lokale tijd op de planning, maar vond pas bijna twee uur later plaats. Het vliegtuig vloog op een maximale hoogte van 8.000 meter richting de bestemming.

Meerdere vluchten volgen

In de dagen daarna voerde de 737 nog meer vluchten op deze hoogte uit, onder meer naar het Griekse Kos en het Spaanse Gran Canaria en Palma de Mallorca. Op een vlucht naar Gran Canaria werd om onbekende reden een ongeplande landing in Faro gemaakt. Vervolgens werd op dezelfde hoogte het restant van de vlucht hervat, blijkt uit data van Flightradar24. Op de terugweg werd uiteindelijk geland in Keulen in plaats van in Düsseldorf. De aeroTELEGRAPH deed navraag bij TUI, maar de luchtvaartmaatschappij wilde geen commentaar geven.

Mogelijk probleem met airconditioning

Het Duitse luchtvaartblad speculeert erop dat het verschijnsel mogelijk verband houdt met problemen met het airconditioningsysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat de cabine voorzien wordt van de juiste druk en temperatuur. Wanneer dit niet (naar behoren) functioneert, mag een 737 alleen maar op een hoogte vliegen van iets meer dan 7.000 meter. Op 29 juli werd voor het laatst gesignaleerd dat de machine op een afwijkende hoogte vloog. De volgende dag hervatte het toestel haar operaties op de normale kruishoogte.