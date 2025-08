Gloednieuwe Airbus nu al aan de grond

Het op een na jongste toestel van Iberia staat aan de grond na schade door een bird strike. Meerdere onderdelen van de Airbus moeten worden vervangen.

De Airbus A321XLR, registratie EC-OOJ, was zondag onderweg naar Parijs Orly als vlucht IB579 toen het toestel kort na vertrek werd getroffen door een vogelaanvaring. De Airbus keerde direct terug naar Madrid. De impact veroorzaakte schade aan de neuskegel en de weer­radar, die normaal wordt beschermd door de radome. Ook de linkermotor liep schade op. Op foto’s van het gehavende toestel is te zien dat vrijwel alle fanblades van de motor zijn beschadigd.

The two months old Iberia Airbus A321-253NY XLR aircraft (MSN 12375 / EC-OOJ) also received damage to the left engine due to the bird strike while operating flight IB579 to Paris (ORY) earlier today.



📸Iván Castro Palacios@ivancp25#aviation #aircraft https://t.co/5KKPiFeLkA pic.twitter.com/QveUwlsrP1 — FL360aero (@fl360aero) August 3, 2025

Hoe lang de EC-OOJ nog aan de grond blijft, is vooralsnog onduidelijk. Het toestel is pas twee maanden oud en een van de nieuwste leden in Iberia’s vloot. De Spaanse maatschappij zet de A321XLR sinds dit jaar in op middellange routes. Eind vorig jaar ontving Iberia het eerste exemplaar van dit type. De A321XLR wordt gezien als een gamechanger in de luchtvaartindustrie. Dankzij de grotere actieradius kan het toestel worden ingezet op routes waarop normaal widebodies nodig zijn. Dit biedt maatschappijen meer flexibiliteit in het laagseizoen en bespaart kosten, zonder concessies te doen aan bereik of capaciteit.

Hagel

Zware hagelbuien kunnen net als vogelaanvaringen voor flinke schade zorgen. Een Airbus A321neo van SkyUp Airlines liep vorige maand nog aanzienlijke schade op tijdens een vlucht naar Egypte. Foto’s van het beschadigde toestel deden de ronde op sociale media. Kort na vertrek vloog het toestel een stevige hagelbui binnen. De impact beschadigde onder meer de cockpitramen zodanig dat het zicht voor de piloten ernstig werd belemmerd.