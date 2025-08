Grote staking bij Boeing

Duizenden Boeing-werknemers hebben het werk neergelegd op meerdere defensielocaties in Missouri en Illinois. De productie van vliegtuigen ligt grotendeels stil.

De staking begon in de nacht van zondag op maandag en raakt onder meer de productie van de F-15, F/A-18 Super Hornet en de T-7A Red Hawk. In totaal leggen 3.200 medewerkers het werk neer nadat zij een recent herzien contractvoorstel hebben verworpen. Hoewel Boeing loonsverhogingen tot veertig procent over vier jaar bood, bleken onenigheid over roosterregelingen en werktijden de breekpunten. ‘Genoeg is genoeg,’ aldus de vakbond die de staking aankondigde. Minder dan vijf procent van de leden stemde vóór het akkoord.

De staking is een nieuwe klap voor Boeing, dat sinds 2019 al meer dan 42 miljard dollar aan verliezen rapporteerde. Niet alleen de commerciële tak, ook de defensiedivisie leed miljardenverlies door tegenvallers en kostenoverschrijdingen, onder meer bij de ontwikkeling van de nieuwe Air Force One. Boeing zegt voorbereid te zijn en heeft een noodplan geactiveerd. ‘We blijven onze klanten bedienen,’ aldus een woordvoerder. Eerder dit jaar noteerde de defensietak nog winst, maar die staat nu opnieuw onder druk.

Air Force One

De nieuwe presidentiële 747-8’s, die oorspronkelijk rond 2024 geleverd hadden moeten worden, zijn sterk vertraagd. Boeing wijt de vertragingen aan personeelstekorten, leveringsproblemen van interieurcomponenten en complexe afronding van bekabelingsontwerpen. De ombouw van de toestellen, inclusief installatie van geavanceerde beveiligings- en communicatiesystemen, duurt daardoor veel langer dan gepland. Trump laat daarom een tweedehands Boeing 747-8, een toestel dat Qatar aan de Verenigde Staten schonk, ombouwen. Hij wil de machine gebruiken als tijdelijke Air Force One, totdat de nieuwe Jumbojets klaar zijn.