Vueling ruilt Airbus-vloot in

Het Spaanse Vueling heeft een opvallend besluit genomen. De luchtvaartmaatschappij stapt volledig over van Airbus naar Boeing. De airline neemt de komende jaren vijftig 737 MAX-toestellen in ontvangst.

Op dit moment vliegt Vueling uitsluitend met Airbus: negen A319’s, 115 A320’s en 22 A321’s. Die toestellen worden de komende jaren uitgefaseerd en vervangen door zowel de 737 MAX 200 als de grotere 737 MAX 10. De eerste leveringen staan gepland voor eind 2026, zo maakte moederbedrijf IAG afgelopen week bekend. IAG had eerder ook al honderd opties geplaatst voor de 737 MAX. De kans is groot dat deze toestellen uiteindelijk ook bij Vueling terechtkomen.

Waarom Vueling kiest voor een volledige overstap is niet bekendgemaakt. Een mogelijke reden is dat Airbus weinig leveringsruimte heeft op korte termijn. De beslissing komt op een moment dat andere maatschappijen juist een tegenovergestelde stap zetten. In Nederland stappenen KLM en Transavia bijvoorbeeld over van Boeing naar Airbus. Zij nemen afscheid van de 737 en kiezen voor de A320neo-familie.

Een gemengde vloot, zoals tijdelijk bij KLM en Transavia en straks ook bij Vueling het geval is, brengt aanzienlijke extra kosten met zich mee, bijvoorbeeld voor extra training en reserveonderdelen. Toch heeft het ook voordelen, zoals minder afhankelijkheid van één fabrikant of toesteltype.

Zorgen

Bij de overstap van KLM en Transavia naar Airbus werd in 2021 nog gewaarschuwd voor mogelijke gevolgen voor het Nederlandse onderhoudsnetwerk. ‘Wij zijn op Schiphol gespecialiseerd in het onderhoud van Boeing en Embraer. Onze collega’s bij Air France doen het Airbus-onderhoud,’ stelde de Nederlandse Vakbond van Luchtvaarttechnici destijds. ‘We maken ons zorgen dat werk naar Frankrijk verdwijnt. We hopen op een mix van Boeing- en Airbus-onderhoud op Schiphol.’

Inmiddels vliegen KLM en Transavia allebei met een groeiend aantal A321neo’s. Bij KLM staat de teller op negen, terwijl Transavia afgelopen maand haar twaalfde exemplaar ontving, gespoten in een retro-livery.