Beluga XL-vloot aan de grond

De Beluga XL-vliegtuigen van Airbus zijn al wekenlang niet meer te zien in het Europese luchtruim, meldt Aerotelegraph. Sinds 25 juli staan alle zes exemplaren aan de grond.

De reden voor de stop is niet ernstig. Het gaat om een typisch Franse traditie: de fermeture estivale, een zomersluiting. Tijdens de jaarlijkse pauze sluiten vooral kleinere bedrijven in Frankrijk in juli en augustus voor enkele weken hun deuren. Ook bij Airbus ligt de productie op sommige locaties deels stil. Dat heeft gevolgen voor het interne transport van vliegtuigonderdelen. De Beluga XL’s, zijn doorgaans te vinden op luchthavens bij verschillende Airbus-locaties in Europa, waaronder Hamburg Finkenwerder in Duitsland of Chester in het VK.

Sommige machines hebben al bijna een maand lang geen vluchten uitgevoerd. Volgens een woordvoerder van Airbus maakt de fabrikant van de gelegenheid gebruik om gepland onderhoud uit te voeren aan de vrachtvliegtuigen. ‘De Beluga XL-vloot is tijdelijk buiten dienst vanwege een geplande zomerpauze en bijbehorende onderhoudswerkzaamheden’, aldus Airbus tegen Aerotelegraph. De verwachting is dat de toestellen de komende weken weer terugkeren in het luchtruim.

Beluga XL

De Beluga XL is de vervanger van de verouderde en kleinere BelugaST. Het kleinere type is gebaseerd op de A300 en vloog voor het eerst in 1994. Airbus beschikt over in totaal zes XL-machines, die zijn gebaseerd op de A330. Oorspronkelijk wilde de fabrikant slechts vijf XL-toestellen bouwen, maar verhoogde dat aantal in 2019 naar zes. ‘Over een paar jaar kunnen we in een situatie terechtkomen dat de productie toeneemt, of een van onze Beluga XL-machines kapot gaat, en dan wordt het zesde vliegtuig onmisbaar’, aldus Betrand George, destijds hoofd van het Beluga XL-programma bij Airbus.