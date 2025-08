Fokker 50 vliegt verder op één motor

Maandag moest een Fokker 50 een motor tijdens de vlucht uitschakelen. Het toestel moest uitwijken naar een andere luchthaven.

De Fokker 50, registratie HP-1793PST, voerde Air Panama-vlucht 681 uit van Bocas del Toro Airport naar een van de luchthavens van Panama City. Onderweg was de crew om nog onbekende reden genoodzaakt een van de motoren uit te schakelen. Het toestel week vervolgens uit naar Rio Hato Scarlett Martinez International Airport. De Panamese luchtvaartautoriteit is een onderzoek gestart naar de verstoring. De inzittenden kwamen met de schrik vrij en bleven ongedeerd. De HP-1793PST is inmiddels 36 jaar oud en vloog eerder voor SAS en AirBaltic. In 2013 werd de machine geleverd aan Air Panama.

Air Panama Flight 681 makes an emergency landing at Rio Hato Scarlett Martinez International Airport (RIH) due to a technical failure !



Thanks to the crew for their professionalism, there were no reported injuries.



In mei raakte een andere Fokker 50 van Air Panama nog zwaar beschadigd nadat het toestel na de landing van de baan schoof op Bocas Del Toro Airport. De landing van vlucht 7P982 vond in het donker plaats tijdens een hevige regenval, wat mogelijk bijdroeg aan het incident. Ondanks de forse schade aan het toestel raakte niemand gewond.

Zeldzaam

De meeste nog luchtwaardige Fokker 50’s vliegen tegenwoordig in Afrika en Zuid-Amerika. In Europa zijn er vrijwel geen operationele Fokker 50’s meer te vinden. Een luchtvaartmaatschappij uit Zweden is de laatste gebruiker van het toestel in Europa. Amapola Flyg beschikt op dit moment over twaalf van deze vliegtuigen waarvan er zeven rondvliegen in een passagiersconfiguratie en de andere vijf in een vrachtconfiguratie. De zeven passagierstoestellen zijn allemaal actief en hebben een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Ze worden momenteel ingezet op verschillende routes van PopulAir binnen Scandinavië.