KLM-partner niet altijd meer direct naar Schiphol

SkyTeam-lid en KLM-partner Kenya Airways stopt voorlopig gedeeltelijk met haar directe vluchten naar Schiphol. De maatschappij past het vluchtschema aan en gooit het over een andere boeg.

Op dit moment voert Kenya Airways de dagelijkse rechtstreekse vlucht KQ116 uit van Nairobi, Kenia, naar Amsterdam. Deze vertrekt om 08:40 uur lokale tijd vanuit de Oost-Afrikaanse stad en landt rond 17:40 in Nederland. Terugvlucht KQ117 vindt in de avond plaats en landt rond zes uur ’s ochtends in de Keniaanse hoofdstad. Deze vluchten voert Kenya Airways uit met een 787-8 Dreamliner.

Vanaf 2 september komt hier verandering in. Op maan- en woensdagen maakt het vliegtuig een tussenlanding in Parijs Charles de Gaulle waarna het alsnog landt op Schiphol. Driehoeksvlucht KQ146 vertrekt wel volgens gebruikelijke tijden vanaf Schiphol en vliegt in een rechtstreekse verbinding terug naar Nairobi. Op de overige dagen vindt vlucht KQ116/117 zonder tussenlanding plaats.

Deze wijziging van het vliegschema geldt tot en met 25 oktober, wanneer het zomerseizoen afloopt en het winterseizoen van start gaat. In diezelfde periode vliegt Kenya Airways ook minder naar Parijs CDG. De frequentie van de dagelijkse vlucht daalt eerst naar drie, waarna deze stapsgewijs wordt opgehoogd naar vijf vluchten per week.

Boeings

Kenya Airways beschikt vandaag de dag over een vloot van 36 toestellen, waaronder veertien Embraer ERJ-190, dertien Boeing 737’s (zowel de -200 als de -800-variant) en negen Boeing 787-8 Dreamliners. Historisch gezien bezat de maatschappij ook nog een aanzienlijke vloot van Boeing 767’s en 777’s. Maar, deze werden halverwege de jaren ’10 uit de vloot gehaald.

De maatschappij heeft een divers routenetwerk en vliegt naar ruim vijftig steden wereldwijd. Het zwaartepunt ligt echter in Afrika, waar ruim zeventig procent van de bestemmingen zich bevinden. Onder de Europese vluchten vallen, behalve Amsterdam en Parijs, ook London Heathrow en sinds kort ook London Gatwick.