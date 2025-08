Laatste poging om zonnepanelen Schiphol te redden

Eigenaar DGEC doet nog één laatste poging om de zonnepanelen bij de Polderbaan op Schiphol alsnog te redden. Het plan moet slagen voor de eigenaar, ‘anders dreigt er faillissement’.

De aantijgingen over en weer duren inmiddels al maandenlang voort. De rechter sprak zich erover uit en besloot dat eigenaar DGEC zonnepanelen-velden A en B langs de A9 moest verwijderen. De velden C en D zouden wel mogen blijven, maar daar was Schiphol het niet mee eens. Vorige week schreef topman Pieter van Oord daarom een brandbrief aan de minister in de hoop dat alle velden verdwijnen.

Het zonnepanelen-bedrijf kan zich niet achter de actie van de Schiphol-topman scharen. Met een eigen brief aan de minister verzet DGEC zich dan ook, die vindt het ‘oneigenlijk’ wat Schiphol doet. ‘Het gaat om maatregelen die onnodig en vooral ineffectief zijn voor de vliegveiligheid en bovendien onrechtmatig en disproportioneel schadelijk voor DGEC en voor de energietransitie in Nederland’, schrijft Energy Solutions-voorman Creemers namens DGEC aan Tieman (BBB).

Faillissement

DGEC komt daarom met het alternatief een speciale spray in te zetten of anti-reflectiefolie te plaatsen voor de nog resterende velden met zonnepanelen. Deze maatregelen zouden slechts een deel van de kosten met zich meedragen vergeleken met verwijdering. Creemers stelt dat volledige verwijdering van de zonnepanelen beide bedrijven geen stap vooruit zullen helpen.

‘Een gedwongen verwijdering van het gehele zonnepark brengt de door Schiphol gewenste oplossing geen stap dichterbij’, aldus Creemers. Geen compensatie van de kosten en schade leidt tot een direct faillissement van DGEC, ‘waardoor verwijdering van het park nog verder uit zicht raakt en de kosten en schade voor alle partijen alleen maar groter worden’.

Miljoenen schade

Eerder waarschuwde Schiphol voor miljoenen euros schade als de Polderbaan komend najaar opnieuw moet sluiten wegens schitteringen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft daarop de gemeente Haarlemmermeer opgeroepen de vergunning voor het zonnepark in te trekken, die dat vooralsnog niet heeft gedaan. Ook de verantwoordelijke demissionair minister is bang zich in de vingers te snijden.