Ryanair-passagier voor vertrek van boord gehaald

Een Ryanair-vlucht van Edinburgh naar Alicante liep onlangs flinke vertraging op na een onhandige actie van een passagier.

De Boeing 737 MAX stond begin vorige maand op het punt te vertrekken vanaf de gate toen het rookalarm in de cabine werd geactiveerd. Het personeel kreeg een melding van rook in een van de toiletten. Toen ze de deur openden betrapten zij een passagier op vapen. De man werd vervolgens door zes politieagenten van boord gehaald en mocht niet meer meevliegen naar Spanje. Door het incident liep de vlucht uiteindelijk zo’n anderhalf uur vertraging op. Ryanair bevestigde dat de overtreder inmiddels op de zwarte lijst is geplaatst.

Het is niet de eerste keer dat een Ryanair-passagier betrapt wordt op vapen aan boord. Vorige zomer werd ook een reiziger verwijderd van een vlucht nadat hij werd betrapt op het gebruik van een e-sigaret. In augustus vorig jaar moesten drie vrouwen het vliegtuig verlaten op Manchester Airport omdat ze bleven vapen en drinken ondanks meerdere waarschuwingen van het cabinepersoneel. Incidenten als deze worden steeds vaker gemeld.

Nederland

Ook in Nederland is een stijging van dergelijke voorvallen waargenomen. De Nederlandse Luchtvaartautoriteit (ILT) registreerde vorig jaar 1440 meldingen van passagiers die zich misdroegen aan boord van een vlucht. Dit is een stijging van 27 procent ten opzichte van een jaar eerder en bijna een verdubbeling vergeleken met 2019. Volgens de ILT is er niet alleen sprake van een toename van agressie, maar wordt er ook vaker melding gemaakt van andere incidenten, zoals over het niet naleven van veiligheidsregels, roken, vapen en het niet respecteren van bagageregels. Daarnaast komt verbaal en fysiek geweld tegen bemanningsleden steeds vaker voor.