Wederom nieuw Chinees stealth-vliegtuig gespot

Op sociale media zijn onlangs beelden verschenen van een nieuw en tot nu toe onbekend stealth-vliegtuig. Het toestel voegt zich toe aan een reeks andere machines die eerder werden gespot.

Het mysterieuze vliegtuig werd zondag gefotografeerd tijdens een testvlucht. De machine heeft een opvallend silhouet: deltavleugels, dubbele inlaten en geen verticale stabilo’s. Het zou hierbij kunnen gaan om een gevechtsvliegtuig van de zesde generatie, mogelijk bemand of onbemand. Het toestel doet direct denken aan twee andere types die het afgelopen jaar in het Chinese luchtruim verschenen.

Inmiddels hebben deze twee vliegtuigen een officiële typeaanduiding gekregen: de Chengdu J‑36 en de Shenyang J‑50. De machine die afgelopen weekend werd gespot, lijkt qua vormgeving elementen van beide te combineren. Officiële informatie is er (nog) niet. Ook is de exacte rol van het toestel, bijvoorbeeld als gevechtsvliegtuig of geavanceerde drone, vooralsnog onduidelijk.

China now has 3 types of 6th gen fighter designs.



All three are tailless, thus have all-aspect, broadband stealth. Which is a key requirement of any 6th gen fighter.



The newest one at the bottom may even have variable-sweep wings.



Currently, we are already capable of… pic.twitter.com/kTwtIcy0hW— Zhao DaShuai 东北进修🇨🇳 (@zhao_dashuai) August 4, 2025