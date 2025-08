A320 maakt haarscherpe bocht boven België

Een Airbus A320 van SAS maakte afgelopen zondag aan het begin van avond een ongeplande landing op Brussels Airport nadat een van de piloten zich niet goed voelde.

Het vliegtuig, registratie OY-KAU, was met vluchtnummer SK4671 om 16:20 uur vertrokken vanaf Oslo Gardermoen Airport in de richting van het Spaanse Alicante. Aan boord zaten 170 passagiers. Langs de westkust van Denemarken vloog de A320 richting Nederland. Via Amsterdam en Rotterdam vloog de machine het Belgische luchtruim binnen.

Boven de grens tussen België en Frankrijk week de A320 af van de route © Flightradar24.com

Piloot onwel

Boven België voelde de vlieger zich niet goed. ‘Een van de piloten was onwel geworden’, aldus een woordvoerder van SAS bij HLN.be, die stelt dat van een noodlanding niet gesproken mag worden, omdat het voorzorg betrof. ‘Wanneer een van de piloten verklaart dat hij zich niet lekker voelt, is de standaardprocedure om te landen voor een medische check.’ De A320 vloog vervolgens richting het zuiden van België waarna een haarscherpe bocht naar het oosten gemaakt werd om een ongeplande landing te maken op Brussels Airport. De machine daalde 39.000 voet (omgerekend bijna 12.000 meter) in twintig minuten.

Vlucht afgemaakt

De A320 arriveerde uiteindelijk iets na 18:00 uur veilig op baan 25R. Daar bleef het toestel bijna zes uur staan. ‘Tegelijkertijd wordt een andere SAS-crew opgetrommeld om de vlucht naar Alicante verder te zetten’, zegt de woordvoerder. Dezelfde machine steeg uiteindelijk om iets voor 0:00 uur op voor het restant van de vlucht. Die liep door de ongeplande landing iets minder dan zes uur vertraging op. De A320 vloog maandag weer terug naar Oslo Gardermoen Airport.