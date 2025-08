Airline opent twee routes vanaf Belgische luchthaven

Blue Islands, een regionale luchtvaartmaatschappij op de Engelse Kanaaleilanden, introduceert komende winter vluchten vanaf de luchthaven van het Belgische Oostende-Brugge naar Jersey en Guernsey.

De route wordt in het leven geroepen zodat reizigers van deze eilandengroep een bezoek aan de kerstmarkt in Brugge kunnen brengen. Behalve om deze markt staat de stad ook bekend om haar gotische architectuur. ‘Brugge is een magische bestemming met kerstmis, en onze rechtstreekse vluchten met inbegrepen transfers maken het voor eilandbewoners gemakkelijk om de vreugde van een Europese kerstmarktvakantie te ervaren, die slechts een korte vlucht verwijderd is’, aldus Rob Veron, CEO van Blue Islands, in een verklaring.

Een of meerdere dagen

Blue Islands geeft reizigers de mogelijkheid Brugge een eendaags bezoek te brengen, maar zij kunnen er ook voor kiezen meerdere dagen in de stad te vertoeven. ‘En dit jaar hebben we meer flexibiliteit toegevoegd, zodat eilandbewoners een reis kunnen samenstellen die bij hen past, met een dagretouroptie aangevuld met twee of drie overnachtingen’, zegt Veron. De kosten bedragen omgerekend 173 euro, inclusief ruimbagage en een transfer vanaf de luchthaven naar de stad.

ATR 72

De vluchtduur vanaf de eilanden naar Oostende-Brugge bedraagt ongeveer anderhalf uur. ‘Onze vluchten naar kerstmarkten zijn altijd erg populair en we zijn verheugd om onze nieuwe feestelijke bestemming vanuit zowel Guernsey als Jersey voor 2025 aan te bieden’, aldus de CEO van Blue Islands. De luchtvaartmaatschappij zet op deze route een ATR 72 in. De airline beschikt volgens Planespotters.net over vijf van zulke toestellen. Aan boord kunnen 70 passagiers. Behalve op deze route zet Blue Islands haar vliegtuigen vandaag de dag in op vluchten vanaf Jersey en Guernsey naar onder meer het Engelse Southampton en Nottingham en het Ierse Dublin.