De vloot van easyJet: van Boeing-classics tot Airbus-neo’s

In de jaren sinds de oprichting in 1995 heeft easyJet een opmerkelijke vlootgeschiedenis doorgemaakt: van geleasede Boeing 737’s tot de volledige Airbus-focus van nu — en een flinke orderportefeuille in de boeken. Hoe zag die ontwikkeling eruit?

Boeing-fase: de beginjaren

Bij de start in november 1995 begon easyJet met twee gelease Boeing 737‑200’s via GB Leisure, actief op routes als Luton–Glasgow en Luton–Edinburgh. Binnen enkele jaren volgden circa vijftig tweedehands Boeing 737‑300’s (1996–2006) en later 33 737‑700’s (2000–2011). Die 737’s vormden de ruggengraat van easyJet tot de switch naar Airbus.

In drukke periodes koos easyJet ervoor om andere types in te huren. In de zomer van 2010 huurde easyJet tijdelijk vier Boeing 757‑200’s. Een kort avontuur: midden datzelfde jaar verdwenen de leasede 757’s alweer uit de vloot. In 2018 werden drie BAe 146’s ingehuurd om de vloot enkele maanden te versterken.

De Airbus-era: van A319 naar neo

In 2002 plaatste easyJet een grote bestelling van 120 A319’s, van wie de eerste in 2003 arriveerde. De A319 werd vervolgens jarenlang het kerntype. Na de overname van GB Airways in 2007 werden ook A320‑200’s binnen de vloot opgenomen. Vooral vanaf 2008 namen deze het over als het standaardtoestel met circa 180 stoelen.

Met de levering van de eerste Airbus A320neo in juni 2017 startte easyJet de modernisering naar zuinigere technologieën. Inmiddels zijn er rond de 50 A320neo en 11 A321neo toestellen in bedrijf. Deze jets verbruiken tot 15% minder brandstof en leveren meer capaciteit op drukkere routes. © Jeroen Stroes Aviation Photography

Wat er nog op komst is: de orderboeken

EasyJet heeft eind 2023 een nieuwe order bevestigd van 157 Airbus A320neo-family toestellen — bestaande uit 56 A320neo’s en 101 A321neo’s — met aankooprechten voor nog eens 100 vliegtuigen. Met bestaande bestellingen komt hun orderportefeuille uit op meer dan 300 toestellen te leveren tussen 2029–2034.

Samengevat

De vroege Boeing-periode toont de typische low-cost-gedachte: starten met goedkope leases;

De overstap naar Airbus‑familie markeert het begin van schaalbare en efficiënte standaardisatie;

De huidige orders onderstrepen easyJet’s ambitie richting grote capaciteit, lage kosten per stoel en toekomstgerichte vlootvernieuwing.

Conclusie

Van een kleine low-cost startup met geleasede Boeings tot een moderne operator met honderden Airbus neo‑toestellen in bestelling — easyJet heeft qua vloot een indrukwekkende transformatie doorgemaakt. Elk type vertelt zijn eigen verhaal: van groeipijnen tot strategisch comfort op Europese routes. De toekomst? Die is oranje, zuiniger en neo.

