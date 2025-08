Kakkerlakken hinderen vlucht Air India

Op een vlucht van San Francisco naar Mumbai van Air India had men te kampen met onfrisse verstekelingen aan boord. Kakkerlakken zorgden voor overlast.

Air India heeft zijn excuses aangeboden voor de aanwezigheid van kakkerlakken op de vlucht van San Francisco naar Mumbai (via Kolkata) afgelopen zaterdag. Hierdoor moesten enkele passagiers van stoel wisselen. Het toestel, een relatief nieuwe Boeing 777 overgenomen van Delta Air Lines, moest tijdens een technische tussenstop in Kolkata grondig gereinigd worden. De luchtvaartmaatschappij start een uitgebreid onderzoek om de bron en oorzaak van dit incident te achterhalen en passende maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

´Tijdens de geplande tankstop in Kolkata heeft ons grondpersoneel onmiddellijk een grondige schoonmaak uitgevoerd om het probleem aan te pakken. Hetzelfde toestel is daarna op tijd vertrokken naar Mumbai. Ondanks onze regelmatige ongediertebestrijding, kunnen insecten soms tijdens grondoperaties aan boord komen… Wij bieden onze oprechte excuses aan voor het ongemak´, aldus de woordvoerder.

Hygiëne

De luchtvaartmaatschappij ligt regelmatig onder vuur vanwege tekortkomingen pop het gebied van de hygiëne aan boord. In september vorig jaar meldde een passagier op een vlucht van Delhi naar New York dat zij een kakkerlak in haar omelet had aangetroffen, waardoor haar kind ziek werd. Eerder werd er op een vlucht van Bengaluru naar San Francisco een mesje aangetroffen in een maaltijd, wat de zorgen over voedselveiligheid verder aanwakkerde.