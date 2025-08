Lufthansa ziet af van koop Spaanse maatschappij

Air Europa maakt in de toekomst waarschijnlijk geen deel uit van de Lufthansa Groep. De Duitse luchtvaartreus zet de overnameplannen niet door.

Lufthansa ziet af van haar plan om een belang te nemen in de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa. Dat meldde de Duitse luchvaartreus gisterenmiddag. Een week eerder kondigde Air France-KLM aan zich eveneens uit het proces terug te trekken. Daarmee blijft Turkish Airlines de enige bekende overgebleven bieder. British Airways-eigenaar IAG bezit al een belang van 20 procent in Air Europa, maar slaagde er in 2024 niet in om na jarenlange onderhandelingen goedkeuring van de toezichthouders te krijgen voor een volledige overname.

‘Na grondige analyses en intensieve onderhandelingen hebben we op dit moment besloten om niet verder te gaan met een kapitaalinjectie of aandelenbelang in Air Europa’, aldus een woordvoerder van Lufthansa.

Lufthansa-topman Carsten Spohr gaf vorige week aan dat de onderhandelingen over een mogelijk belang in de Spaanse maatschappij moeizaam verliepen. Bronnen meldden tegenover persbureau Reuters dat een eventuele deal complex zou zijn vanwege het bestaande belang van IAG. Het proces liep eerder al vertraging op, mede door meningsverschillen binnen de familie Hidalgo, de huidige eigenaar van een meerderheidsbelang in Air Europa, en zorgen van geïnteresseerde luchtvaartmaatschappijen over de details van de deal.