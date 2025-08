Mentale problemen passagiers na terugkeer A321XLR

Naar aanleiding van een botsing tussen een Airbus A321XLR van Iberia en een grote vogel afgelopen zondag hebben meerdere passagiers mentale hulp nodig.

Het toestel, registratie EC-OOJ, vertrok 16:45 uur, meer dan een halfuur later dan gepland, van baan 36L op de luchthaven van Madrid in de richting van Parijs Orly. Toen de A321XLR loskwam van de grond, vloog een vogel tegen de neus van de machine aan. Na de botsing kwam rook de cabine in.

Bird strike

De piloten braken de klim op een hoogte van 6.700 voet af. ‘In overeenstemming met de vastgestelde veiligheidsprotocollen voor dergelijke situaties, verzocht de gezagvoerder toestemming om terug te keren naar de luchthaven van vertrek’, reageert een woordvoerder van Iberia in een verklaring aan Paddle Your Own Kanoo. Uit beelden die op de sociale media verschenen, is te zien dat de zuurstofmaskers geactiveerd werden. ‘De gehele bemanning, inclusief piloten en cabinepersoneel, handelde uiterst professioneel om de situatie te beheersen en voor de passagiers te zorgen.’

Door de bird strike keerde de A321XLR na drie twintig minuten terug in Madrid © Flightradar24.com

Angstaanvallen

Na twintig minuten landde de A321XLR, die juni dit jaar geleverd werd aan de luchtvaartmaatschappij, veilig op de luchthaven van vertrek. De schade aan de neus was fors. Niet alle inzittenden kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. ‘Als gevolg van het incident werd een bemanningslid behandeld voor rookinhalatie en hadden meerdere passagiers hulp op de grond nodig vanwege angstaanvallen’, licht de woordvoerder toe. Iberia regelde voor de reizigers later op zondag een vervangend vliegtuig op weg naar Parijs Orly. De A321XLR in kwestie staat volgens gegevens van Flightradar24 vandaag de dag nog steeds aan de grond.