TUI-passagier stapt aan boord van easyJet A320

Een 15-jarige jongen die maandag op de luchthaven van het Spaanse eiland Menorca aan boord van een Boeing 737-800 van TUI zou stappen, reisde uiteindelijk met een Airbus A320 van easyJet.

Samen met zijn ouders arriveerde hij op het vliegveld. Met hen zou de jongen met een TUI-vlucht naar Londen Stansted reizen. Echter, op de luchthaven verloren de ouders hun zoon uit het oog. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is vooralsnog onduidelijk. ‘De luchthaven had het alarmsysteem voor vermiste kinderen al geactiveerd, maar het werd gedeactiveerd nadat bevestigd was dat de jongen op weg was naar Italië’, aldus een woordvoerder van de politie in een verklaring aan Metro.co.uk.

Verkeerde vliegtuig

De familie zou met een 737-800 van TUI, registratie G-FDZX, om 10:25 uur vertrekken richting Londen Stansted. De 15-jarige kreeg het echter voor elkaar om aan boord van easyJet-vlucht U2 3762 op weg naar Milaan Malpensa te stappen. Naar alle waarschijnlijkheid zou hij aan boord zijn geglipt nadat het personeel bij de gate alle reizigers binnengelaten had. Daarna ging hij zonder geldig ticket aan boord van de A320. ‘We onderzoeken samen met de luchthaven en onze grondafhandelaar in Menorca hoe een jonge passagier vanochtend zonder begeleiding de verkeerde vlucht naar Milaan kon nemen’, zegt een woordvoeder van easyJet. Dat toestel, registratie OE-IDU, vertrok al om 9:30 uur. Onderweg merkte het cabinepersoneel op dat de jongen niet aan boord had mogen gaan. Hetzelfde gebeurde een week eerder ook toevallig op een Air India Express-vlucht.

Ouders gewoon naar Londen

De zoon landde één uur en een kwartier na take-off in Milaan, waar hij door het luchthavenpersoneel en autoriteiten werd opgewacht. De TUI-737 vertrok wel gewoon met de ouders om 11:30 uur, een uur later dan gepland, naar Londen Stansted. De moeder reisde na aankomst door naar Milaan Malpensa om haar zoon op te halen.