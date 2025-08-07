KLM en Air France slachtoffer van datalek 

KLM en Air France hebben een datalek gemeld waarbij sprake was van ongeoorloofde toegang tot klantinformatie op een extern klantenserviceplatform. Het voorval heeft geen invloed gehad op de interne systemen van de luchtvaartmaatschappijen en er zijn geen gevoelige gegevens (zoals wachtwoorden, reisgegevens, paspoortnummers, Flying Blue-miles of creditcardgegevens) buitgemaakt.

Het probleem is verbonden aan een bredere golf van soortgelijke aanvallen die meerdere bedrijven hebben geraakt. Er zijn direct beveiligingsmaatregelen genomen om de toegang te verhinderen en toekomstige incidenten te voorkomen. Beide luchtvaartmaatschappijen hebben hun nationale toezichthouders, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Nederland en de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) in Frankrijk, op de hoogte gebracht over het voorval.

Klanten van wie mogelijk toegang is verkregen tot hun gegevens, worden benaderd en geadviseerd om alert te zijn op verdachte e-mails of telefoontjes