KLM en VNV bereiken akkoord: ‘Hier hebben we allemaal baat bij’

KLM en de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) hebben een voorlopig akkoord bereikt om de capaciteit en financiële stabiliteit van de luchtvaartmaatschappij te verhogen. De overeenkomst geeft KLM de mogelijkheid om meer dan 10.000 extra vluchten te maken, vooral door piloten te verplichten om in de zomer van 2026 een extra dag per maand en een extra weekenddag per kwartaal te werken.

‘Dit akkoord is een belangrijke stap voor KLM,’ aldus Miriam Kartman, Directeur HR bij KLM. ‘Door deze afspraken kunnen we meer vliegen en dat is één van de speerpunten van het Back-on-Track-programma om weer financieel gezond te worden. Hier hebben we allemaal baat bij. Bovendien laten we hiermee zien dat we aan de onderhandelingstafel samen tot oplossingen komen die goed zijn voor de collega’s en goed voor KLM. Dit willen we ook voor alle andere collega’s zo snel mogelijk voor elkaar krijgen.’

Een ander aspect van het akkoord is dat KLM snel weer genoeg piloten op alle functies heeft. Door afspraken over opleidingen en simulatortrainingen, die vanaf nu ook in het weekend kunnen worden gehouden, kan de luchtvaartmaatschappij sneller inspelen op de mogelijkheden in de markt.

‘We zien de noodzaak om nu de schouders er onder te zetten. De vliegers dragen met dit akkoord structureel bij aan een gezond KLM, en KLM laat met deze afspraken zien dat ze de rol en inzet van de vliegers belangrijk vindt en op waarde weet te schatten,’ zegt Ruud Stegers, voorzitter van de VNV.

Daarnaast zijn er overeenkomsten gesloten over de introductie van de Airbus A350, die de airline naar verwachting vanaf 2026 in haar vloot opneemt. Voor de long haulvluchten zijn de rustruimtes aan boord voorzien van verlengde bedden, die speciaal zijn ontworpen voor de vaak langere Nederlandse piloten.

De piloten krijgen in ruil voor hun bijdrage een geschikte compensatie. De huidige regeling waarmee piloten eens per jaar met korting kunnen reizen, zal vanaf nu structureel worden.