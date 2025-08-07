Passagiers 28 uur aan boord van Boeing 777

Passagiers van een Cathay Pacific-vlucht van Los Angeles naar Hongkong hebben meer dan 28 uur aan boord van een Boeing 777 doorgebracht, na een reeks tegenslagen veroorzaakt door extreem noodweer.

De vlucht, CX883, met 294 passagiers aan boord, vertrok op 4 augustus om 12:55 uur vanaf Los Angeles International Airport voor wat een vlucht van 13 uur had moeten zijn. In plaats daarvan landde het toestel pas op 5 augustus om 19:15 uur op Hongkong International Airport, meer dan 28 uur na vertrek.

De problemen begonnen toen Hongkong een zeldzame ‘zwarte’ regenstormwaarschuwing afgaf. Binnen enkele uren viel er meer dan 35 centimeter regen. Op dat moment was vlucht CX883 al onderweg.

Toen het toestel de nadering naar luchthaven Chek Lap Kok wilde inzetten, besloot de cockpitbemanning de landing af te breken. Op ongeveer 5.000 voet hoogte gingen de piloten over op een holdingpatroon, in afwachting van betere omstandigheden.

Met weinig uitzicht op verbetering werd het vliegtuig uiteindelijk omgeleid naar Taipei, waar het veilig landde. Daar begon voor de passagiers pas echt de ellende. Volgens verklaringen van reizigers mochten zij het toestel niet verlaten en werden ze bijna 11 uur lang vastgehouden in het vliegtuig, met slechts minimale voorzieningen. De wachttijd op de grond ging gepaard met een gebrek aan eten en drinken. Pas toen het weer boven Hongkong opklaarde, kon de vlucht worden voortgezet.





