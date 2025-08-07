Spanje neemt drastisch F-35-besluit

Spanje kiest voor Europese waar. Madrid ziet in ieder geval af van de F-35 als nieuw gevechtsvliegtuig voor de Spaanse luchtmacht.

Spanje ziet definitief af van de aankoop van F-35 gevechtsvliegtuigen en maakt nu een keuze tussen de Europees geproduceerde Eurofighter en het zogenaamde Future Combat Air System (FCAS). Dat liet een woordvoerder van het ministerie van Defensie gisteren weten. Madrid bevestigde daarmee een eerder bericht in de krant El País, waarin werd gemeld dat de Spaanse regering de plannen voor de aankoop van de F-35, gebouwd door het Amerikaanse luchtvaartconcern Lockheed Martin, had geschrapt.

‘Made in Europe’

Volgens El País had de Spaanse regering in de begroting voor 2023 een bedrag van 6,25 miljard euro gereserveerd voor de aanschaf van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Maar doordat Spanje van plan is het grootste deel van de extra 10,5 miljard euro aan defensie-uitgaven dit jaar in Europa te besteden, was de aanschaf van Amerikaanse toestellen volgens de krant niet langer haalbaar. De Spaanse premier Pedro Sánchez, leider van de socialistische regering, kondigde eerder dit jaar aan de defensie-uitgaven te verhogen om in 2025 te voldoen aan de huidige NAVO-norm van 2 procent van het bruto binnenlands product. Hij weigert echter om op langere termijn te streven naar 5 procent. Dit ondanks druk vanuit de VS op alle NAVO-bondgenoten om dat wel te doen. Die opstelling van Sánchez werd fel bekritiseerd door de Amerikaanse president Donald Trump, die dreigde extra importheffingen op Spaanse goederen in te voeren.