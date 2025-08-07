Springt Turkish Airlines in gat dat KLM achterlaat?

Nu Air France-KLM en Lufthansa zijn afgehaakt lijkt Turkish Airlines vrij spel te hebben. De maatschappij heeft nog steeds interesse in de overname van Air Europa.

Turkish Airlines is nog steeds zeer geïnteresseerd in het verwerven van een belang in de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa. De maatschappij is momenteel bezig met het voorbereiden van een serieus bod, aldus een bestuurder van het bedrijf tijdens een persconferentie op woensdag.

‘We zijn bezig met het opstellen van een bod dat we binnenkort willen indienen. Zodra we goedkeuring en een besluit van de raad van bestuur hebben, zullen we dit openbaar maken’, aldus een woordvoerder van de maatschappij. Volgens Turkish Airlines is de belangrijkste reden voor de interesse in Air Europa het feit dat het routenetwerk van de Spaanse maatschappij complementair is aan dat van Turkish Airlines, met een sterke aanwezigheid in Latijns-Amerika en op het Iberisch Schiereiland. Air Europa, dat binnen Spanje vliegt en Madrid verbindt met grote steden in Europa en Latijns-Amerika, is op zoek naar kapitaal om een overheidslening af te lossen.

Afgelopen dinsdag liet Lufthansa weten af te zien van een bod op Air Europa, nadat Air France-KLM vorige week al had aangekondigd zich uit het proces terug te trekken.