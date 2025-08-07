Motorbrandmelding dwingt Transavia-vlucht tot uitwijken

Een Transavia-Boeing 737-800 is op zaterdag 2 augustus uitgeweken naar Lissabon toen de crew een brand in een van de motoren meldde. Het toestel was onderweg van Faro naar Eindhoven, en bevond zich op een hoogte van 36.000 voet en ongeveer 130 kilometer ten oosten van Lissabon, toen de melding werd gedaan.

De piloten schakelden uit voorzorg de motor uit, en kozen ervoor om zo snel mogelijk te landen. Ongeveer 35 minuten later landde het vliegtuig veilig op landingsbaan 02 van Lissabon. Er waren geen verwondingen onder de crew of passagiers.

Transavia zette een vervangende Boeing 737-800 in en zette de vlucht de volgende dag voort. De passagiers bereikten hun eindbestemming Eindhoven uiteindelijk met 22,5 uur vertraging.

Het toestel, registratie PH-HSF, staat nog altijd aan de grond in Lissabon. De oorzaak van de melding wordt onderzocht.