Cessna stort neer bij Nairobi

Bij een vliegtuigongeluk in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn donderdagmiddag zes mensen omgekomen. Een Cessna Citation XLS, eigendom van de medische hulporganisatie Amref Flying Doctors, stortte neer kort na vertrek vanaf Wilson Airport, een luchthaven ten zuiden van de stad die voornamelijk binnenlandse en regionale vluchten verzorgt.

Het toestel was onderweg naar Hargeisa, de hoofdstad van de regio Somaliland in Somalië, toen het drie minuten na het opstijgen het contact met de luchtverkeersleiding verloor, zo meldt The Kenya Times. De Keniaanse burgerluchtvaartautoriteit heeft aangegeven dat zowel radio- als radarverbinding verloren gingen, waardoor het toestel neerstortte in een woonwijk en in vlammen opging.

Bij het ongeval zijn de vier inzittenden van het vliegtuig overleden, waaronder artsen, verpleegkundigen en de piloot. Op de grond vielen ook twee doden, zij bevonden zich vermoedelijk in de woning die werd geraakt door het toestel. Daarnaast raakten twee personen gewond, zij werden naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. Over hun toestand is nog niets bekendgemaakt.

Mwihoko plane crash in photos. pic.twitter.com/lXqFr5rgpR— Kenya Digest (@Kenya_Digest) August 7, 2025

In foto’s en video’s die op sociale media werden gedeeld, was duidelijk rook zichtbaar die uit Githurai, een buitenwijk aan de rand van Nairobi, kwam.

De Keniaanse defensietroepen en de nationale politiedienst zijn ter plaatse ingezet om zoek- en bergingsoperaties uit te voeren.



