Grote airline doet powerbanks in de ban

Luchtvaartmaatschappij Emirates verbiedt per 1 oktober 2025 het gebruik van powerbanks aan boord van haar toestellen. Passagiers hebben nog steeds de mogelijkheid om één powerbank mee te nemen aan boord, mits aan verschillende voorwaarden wordt voldaan. Powerbanks mogen echter niet langer gebruikt worden in de cabine, zowel niet om andere apparaten op te laden als niet om zelf opgeladen te worden via de elektrische voorziening van het vliegtuig.

De meegebrachte powerbank moet een capaciteit van minder dan 100 Wattuur (Wh) hebben en voorzien zijn van een duidelijk markering. In de cabine mag de powerbank niet in het bagagevak boven de stoelen worden opgeborgen, maar moet deze worden geplaatst in de stoelzak of in een tas onder de stoel. Het meenemen van powerbanks in ingecheckte bagage blijft verboden, zoals al langere tijd is vastgelegd in internationale veiligheidsrichtlijnen.

Met de maatregel sluit Emirates zich aan bij een groeiende groep luchtvaartmaatschappijen die het gebruik van powerbanks aan banden legt, vanwege de risico’s die gepaard gaan met het gebruik ervan. Powerbanks maken gebruik van een lithium-ion batterij. Deze batterijen kunnen in zeldzame gevallen oververhit raken en in een proces terechtkomen dat bekend staat als ’thermal runaway’. Hierbij verspreidt de hitte zich snel van cel naar cel binnen de batterij, wat kan leiden tot brand, rook en explosies. Dergelijke situaties zijn bijzonder gevaarlijk in een afgesloten vliegtuigcabine op grote hoogte. Het blussen van dergelijke branden is lastig en kan risico’s opleveren voor passagiers en bemanning.

In verschillende situaties kwam het al voor dat een powerbank aan boord in brand vloog. Tijdens vlucht KL792 van São Paulo naar Amsterdam afgelopen dinsdagavond vatte een oververhitte powerbank vlam. Het cabinepersoneel wist de powerbank te blussen, waarna de cabine een lange tijd vol rook stond.

In januari brak op een luchthaven in Zuid-Korea brand uit in een rugzak aan boord van een Airbus A321 van Air Busan. Ook daar was een oververhitte powerbank de oorzaak. Hoewel het toestel toen nog aan de grond stond en snel geëvacueerd kon worden, raakten enkele passagiers lichtgewond en liep het toestel aanzienlijke schade op.



