FNV: ‘Situatie Eindhoven Airport onhoudbaar’

De vakbond FNV Luchtvaart luidt de noodklok over de werkomstandigheden bij afhandelingsbedrijf Skytanking op Eindhoven Airport. Een aanzienlijk personeelstekort zou de veiligheid van zowel medewerkers als reizigers in gevaar brengen. De vakbond pleit daarom bij luchthavenbeheerder Schiphol Groep om het aantal Ryanair-vluchten op de luchthaven deze maand te verminderen.

SkyTanking is sinds vorig jaar actief op de Eindhovense luchthaven. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de gehele afhandeling van Ryanair, van check-in tot het afhandelen van de bagage. Volgens FNV Luchtvaart zijn de omstandigheden waaronder het bedrijf opereert niet meer houdbaar zijn.

‘Onze leden geven aan dat ze diensten draaien zonder pauze, eten of drinken. De bezetting is veel te laag en de werkdruk is extreem hoog, waardoor er regelmatig lange wachttijden voor passagiers zijn. Dit leidt tot agressieve passagiers die lang op hun bagage moeten wachten of zelfs urenlang in een geparkeerd vliegtuig moeten zitten’, zegt Birte Nelen, bestuurder van FNV Luchtvaart. ‘Goedkoop werken gaat boven veiligheid en dat is onacceptabel. Wij vinden het risico op ernstige arbeidsongevallen onaanvaardbaar groot.’

De FNV stel dat de werknemers zwaar overbelast zijn. Medewerkers zouden soms tien dagen achter elkaar moeten werken, met diensten die tot wel twaalf uur duren. Er bestaat geen intern communicatiesysteem, alles verloopt via WhatsApp op privételefoons. ‘Ongeveer één op de drie werknemers valt ziek uit, omdat zij werken onder onmogelijke omstandigheden’, aldus Nelen.

De vakbond heeft de afgelopen periode verschillende meldingen gedaan bij de Arbeidsinspectie, omdat de veiligheid ernstig onder druk staat. Volgens de FNV hebben de pogingen om oplossingen te vinden door middel van gesprekken met Skytanking en Eindhoven Airport geen effect gehad.

FNV beschouwt het tijdelijk verminderen van het aantal vluchten als enige effectieve maatregel om de veiligheid te herstellen. De vakbond hoopt dat Eindhoven Airport en de Schiphol Groep hun verantwoordelijkheid nemen. ‘ ‘Werknemers geloven niet meer dat hun werkgever de situatie gaat verbeteren, daarom zetten wij nu de stap richting de Schiphol Groep en Eindhoven Airport,’ aldus de vakbond.