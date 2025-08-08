India zet aanval in tegen KLM

Luchtvaartmaatschappijen uit India verzoeken de overheid om vergeldingsmaatregelen te nemen, nu zij worden tegengehouden in hun toegang tot belangrijke luchthavens zoals Amsterdam Schiphol Airport en London Heathrow. Volgens airlines zoals IndiGo en Air India kunnen zij hun internationale vluchtrechten niet volledig benutten vanwege een tekort aan beschikbare slots.

Zo staan IndiGo’s geplande vluchten naar Amsterdam op losse schroeven, omdat het verzoek voor slots in de winter nog niet is goedgekeurd. KLM vliegt wekelijks 21 keer naar India, naar Delhi, Mumbai en Bengaluru. Ondertussen mogen Indiase maatschappijen slechts tien keer per week naar Schiphol.

Een anonieme bron binnen een Indiase airline meldt aan The Economic Times dat Nederlandse luchtvaartmaatschappijen profiteren van een ongelijk speelveld, ondanks een zogenaamd open-sky akkoord tussen de twee landen. De situatie verslechtert door de voorstellen van de Nederlandse regering om vanaf november het jaarlijkse aantal vliegbewegingen op Schiphol in te perken van 500.000 naar 478.000. Tijdens de aankomst van de eerste IndiGo-vlucht naar Schiphol zinspeelde CEO Pieter Elbers al op mogelijke consequenties vanuit de Indiase overheid indien winterslots niet zouden worden toegekend. Marnix Fruitema, voorzitter van luchtvaartkoepel BARIN, is bezorgd: ‘BARIN waarschuwt de Nederlandse overheid al langere tijd voor de desastreuze gevolgen die het navelstaren kan hebben. Het inperken van vluchten tot 478.000 per jaar heeft nadelige gevolgen voor niet alleen Nederlandse luchtvaartmaatschappijen maar zeker ook buitenlandse.‘

De Indiase regering is momenteel in gesprek met Europese landen om de omstandigheden te verbeteren en rechtvaardige toegang tot Europese luchthavens te waarborgen. Indiase luchtvaartmaatschappijen overwegen tegelijkertijd om slots in andere landen aan te schaffen of te leasen, wat een kostbare optie is die de kosten verhoogt.

In 2023 ondervond Air India al problemen bij het plannen van vluchten naar Amsterdam door een tekort aan slots. Deze werden alleen toegekend na uitgebreide onderhandelingen tussen de verschillende overheden. Rond de slots van de Amerikaanse maatschappij JetBlue ontstond een grote diplomatieke rel, die er uiteindelijk voor zorgde dat de krimpplannen van toenmalig minister Harbers de prullenbak in gingen.

Niet alleen in Nederland ondervinden Indiase luchtvaartmaatschappijen problemen. Ook op London Heathrow lopen de airlines tegen beperkingen aan. Hoewel het luchtverdrag in 2023 werd uitgebreid en het aantal Indiase vluchten naar Heathrow steeg van 56 naar 70 per week, kunnen Indiase luchtvaartmaatschappijen de extra vluchten niet gebruiken vanwege een tekort aan beschikbare slots. ‘We kunnen alleen profiteren van het nieuwe verdrag als Heathrow ons meer slots geeft,’ vertelde een medewerker van een Indiase airline. Air India vliegt momenteel 31 keer per week naar Heathrow. Ook IndiGo is van plan per oktober te starten met vluchten naar de Engelse luchthaven.