Passagiers KLM-vlucht bedekken gezichten met kussens

Tijdens vlucht KL792 van São Paulo naar Amsterdam is dinsdagavond brand ontstaan door een oververhitte powerbank. Het cabinepersoneel wist de powerbank te blussen, waarna de cabine een lange tijd vol rook stond.

De KLM-Boeing 777 vloog boven Madeira en was zo’n vier uur verwijderd van Schiphol toen de rookontwikkeling in de cabine werd opgemerkt. De powerbank in kwestie was opgeborgen in een tas in een bagagevak. Op video’s gedeeld op Instagram is te zien hoe passagiers hun gezichten bedekken met kussens. Tegelijkertijd is te zien hoe het cabinepersoneel, voorzien van zogeheten smoke hoods, ofwel ademhalingsbeschermers, met brandblussers door het gangpad lopen. Nadat de brand was geblust kon de vlucht veilig voortgezet worden naar Amsterdam.

Hoe de powerbank precies in brand kon vliegen is nog niet vastgesteld. Powerbanks maken gebruik van een lithium-ion batterij. Deze batterijen kunnen in zeldzame gevallen oververhit raken en in een proces terechtkomen dat bekend staat als ’thermal runaway’. Hierbij verspreidt de hitte zich snel van cel naar cel binnen de batterij, wat kan leiden tot brand, rook en explosies.

Dergelijke situaties zijn bijzonder gevaarlijk in een afgesloten vliegtuigcabine op grote hoogte. Het blussen van dergelijke branden is lastig en kan risico’s opleveren voor passagiers en bemanning. Vanwege dit risico hebben verschillende luchtvaartmaatschappijen het gebruik van powerbanks aan boord aan banden gelegd. Vaak mogen passagiers de apparaten wel meenemen aan de cabine in, maar moeten deze uitgeschakeld zijn en niet in de bagagevakken opgeborgen worden,.

Het incident op KL792 is niet op zichzelf staand. In januari brak op een luchthaven in Zuid-Korea brand uit in een rugzak aan boord van een Airbus A321 van Air Busan. Ook daar was een oververhitte powerbank de oorzaak. Hoewel het toestel toen nog aan de grond stond en snel geëvacueerd kon worden, raakten enkele passagiers lichtgewond en liep het toestel aanzienlijke schade op.