Socialisten richten pijlen op luchtvaart: minder vluchten, meer belasting

Voor de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober 2025 heeft de Socialistische Partij (SP) haar verkiezingsprogramma onthuld. Onder de noemer ‘Rechtvaardiger vliegen’ bevat het programma verschillende voorstellen om de luchtvaartsector te hervormen. De focus ligt op het verminderen van overlast en vervuiling, het introduceren van nieuwe belastingen en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden binnen de sector.

Eén van de meest opvallende speerpunten is een verbod op privéjets. Volgens de partij veroorzaken deze toestellen relatief veel vervuiling voor een kleine groep gebruikers. ‘Privéjets zijn het toppunt van vervuilende luxe voor de ultrarijken, terwijl de klimaat- en geluidslast op ons allemaal neerkomt. We verbieden privéjets, want vliegen is geen privilege voor enkelen ten koste van iedereen,’ aldus het verkiezingsprogramma.

In het programma opgenomen is eveneens het plan om de milieubelasting van de luchtvaart te verminderen door synthetische kerosine als standaard in te voeren en elektrische taxiën op luchthavens verplicht te stellen. Bovendien zal er, als het aan de partij is, een belasting op kerosine worden opgelegd.

De SP streeft ernaar om een verhoogde vliegtaks voor veelvliegers in te voeren. ‘Acht procent van de reizigers koopt maar liefst veertig procent van alle vliegtickets. Voor

mensen die één keer per jaar met het vliegtuig op vakantie gaan, verandert er niets: zij betalen geen extra vliegtaks,’ meent de SP.

Bovendien is de partij van plan om nachtvluchten per direct te beëindigen. Regionale luchthavens zoals Eindhoven Airport en Maastricht Aachen Airport worden beoordeeld op basis van hun waarde, behoefte en hinder voor omwonenden. Bij negatieve resultaten sluit de SP sluiting of inkrimping niet uit.

Als het aan de SP ligt zal Lelystad Airport zoals voorzien gesloten blijven en zullen er geen nieuwe aanvliegroutes naar Schiphol komen. De partij heeft daarnaast als doel de hubfunctie van Schiphol af te schalen.

Ten slotte wil de SP de werkomstandigheden van luchthavenmedewerkers verbeteren. De partij pleit voor afspraken tussen de overheid, luchthavens en luchtvaartmaatschappijen om een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers te garanderen.