767 en 787 van dezelfde airline in enkele uren terug

Afgelopen zaterdagnacht keerde zowel een Boeing 767 als een 787 van United Airlines terug naar New York Newark Airport.

Het eerste toestel was de Dreamliner. De machine, registratie N23983, steeg 21:20 uur lokale tijd, één uur en tien minuten later dan gepland, met vluchtnummer UA1122 op in de richting van het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. De 787 steeg in zuidelijke richting op en boog direct af voor de Atlantische oversteek. Een passagier vertelt aan AV Herald dat een halfuur na take-off trillingen in het vliegtuig te voelen waren. De gezagvoerder zou hebben gezegd dat mogelijk een deel van de vleugel afgebroken was.

De 787 keerde als eerste toestel terug © Flightradar24.com

Lagere snelheid

Daarop werd besloten terug te keren naar de luchthaven van vertrek. Tijdens de terugweg brachten de piloten de snelheid van bijna 1.100 km/h terug naar 650 km/h, blijkt uit data van Flightradar24. Uiteindelijk landde de machine iets meer dan anderhalf uur na take-off weer in New York. De 787 arriveerde naar verluidt met een hoge snelheid. De Dreamliner maakte drie dagen later alweer haar rentree met een binnenlandse vlucht naar Houston.

Niet veel later keerde ook een 767 van United Airlines terug © Flightradar24.com

Nog een technisch probleem

Terwijl de 787 nog maar net aan de grond stond, maakte een 767 van dezelfde luchtvaartmaatschappij zich op voor een vlucht vanuit New York Newark in de richting van Londen Heathrow. Net zoals de Dreamliner steeg het vliegtuig in zuidelijke richting op en maakte het een draai richting het noorden. Vanuit daar zette de 767 de route via de Atlantische Oceaan naar Europa voort. Echter, voorbij St. Johns, een kuststad in het oosten van Canada, besloten de piloten om te keren. Dat kwam volgens AirLive.net door een technisch mankement. Wat er precies aan de hand was, is onduidelijk. Bijna zes uur na take-off verscheen het vliegtuig weer op New York Newark. Precies zoals de 787 werd de 767 woensdag weer vrijgegeven.