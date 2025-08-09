Business jets: ‘Hun vliegtuig is hun baby’ | Interview

Terwijl business jets op Nederlandse luchthavens steeds meer worden geweerd en in Europa niet veel mensen zullen overgaan tot de aanschaf ervan, bevindt zich in Amerika voor dergelijke vliegtuigen de grootste markt. Rogier Chapon kent die wereld van binnenuit.

Na de echtscheiding van zijn ouders verhuisde Rogier samen met zijn moeder en broer naar Amerika. ‘Later kwam ik terug naar Nederland om te werken bij Chapon & Haar, het herenconfectiebedrijf van mijn vader’, vertelt hij. ‘We waren leverancier van onder andere OGÉR dat klanten had als het Koninklijk Huis, Ajax en KLM. Mijn passie was het niet. Ik keerde terug naar Amerika, naar Oklahoma waar mijn broer inmiddels een huis bezat en hij ruimte overhad. Toen mijn vader op bezoek kwam, ging zijn aandacht uit naar de vele vliegtuigen die hij frequent in de lucht zag van een nabijgelegen vliegschool. Daar wilde hij graag een kijkje nemen.’ Rogier met zijn vader en zoon in Wichita, Kansas “Air Capital of the World”

Aan de hand van vaders droom

‘Pa heeft altijd willen vliegen, maar als gevolg van een lichamelijke handicap zat het er voor hem niet in zijn PPL te halen’, vervolgt Rogier. ‘Ik werd zo gegrepen door wat ik bij die vliegschool zag dat ik, toen we opstapten, ingeschreven stond om te komen lessen. Aan de hand van mijn vaders droom ging ik dus vliegen. Ik haalde mijn PPL maar geldig houden was er na zo’n honderd uur niet meer bij. Via mijn werkzaamheden bij een callcenter waar ik vakanties verkocht, had ik inmiddels mijn vrouw ontmoet. Van regelmatig vliegen kwam toen niet zoveel meer terecht. Sowieso was het mijn droom niet beroepsvlieger te worden, te vaak had ik gehoord dat je dan een buschauffeur in de lucht wordt.’

Gezamenlijk eigendom

Rogier wilde echter wel in de vliegwereld werken: ‘Toen ik een advertentie voorbij zag komen van een baan in Wichita, Kansas, bij een Fractional Jet Ownership-programma, heb ik daarop gesolliciteerd en ben aangenomen. Dit programma valt te vergelijken met een timeshare-programma van een vakantiehuis. Enkele mensen, bijvoorbeeld acht personen, kopen gezamenlijk een vliegtuig. Met elkaar ben je dan eigenaar van dat toestel dat helemaal voor je wordt onderhouden. Je sluit daarbij tevens een contract af voor het aantal uren dat je ermee kunt vliegen. Heb je de machine nodig, dan maak je een afspraak en komt die naar je toe waarna je je trip kunt maken. Het kan gebeuren dat het een toestel van hetzelfde type is als het vliegtuig dat deels jouw eigendom is, omdat dat al voor iemand anders in de lucht is. Heb je een keer een ander vliegtuig nodig, bijvoorbeeld een kleiner, dan is dat voor een andere prijs ook makkelijk te regelen.’ © Matti Blume, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

‘Zo’n vliegtuig is hun baby’

Toen zijn werkgever dit bedrijf van de hand deed, ging Rogier niet mee. Zijn overstap naar Cessna, Wichita, Kansas ging heel makkelijk: ‘Mijn vrouw werkte voor een reisbureau. De man van de eigenaresse van dat bedrijf was vicepresident bij de marketing van Cessna.’ Enthousiast verhaalt hij: ‘Bij de aankoop van een vliegtuig draait het om heel veel emotie. Ooit deed ik onderzoek naar de manier waarop klanten denken over een bedrijf en hun vliegtuig. Daarbij konden ze van alles en nog wat inbrengen: foto’s uit tijdschriften en kranten, uitspraken, metaforen, om het daar vervolgens met elkaar over te hebben. Een aantal klanten bracht een foto van een baby mee. Zo’n vliegtuig is hun baby, hun kindje. Dat merk je ook als ze op een zondag in de hangar komen. Ze poetsen, strelen de neus even. Ook als er iets mankeert aan het vliegtuig, als hun baby dus ziek is, is het geen kwestie van: bel mij volgende week maar als ie gerepareerd is. Heel veel particuliere klanten willen iedere dag weten hoe het ervoor staat. Dat is natuurlijk anders bij een bedrijf dat een hele vloot in dienst heeft.’

Erg luxe

‘De overdracht van een machine naar de klant is een erg luxe aangelegenheid’, weet Rogier. ‘Rode tapijten, lichte muziek, bloemen, champagne, lekkere hapjes. De sfeer op de locatie waar dat gebeurt is natuurlijk anders dan in het servicecentre. Toch moet de sfeer daar wel kloppen met het merk. Want stel dat een week na de overdracht een landingslicht het niet doet. Dan moet worden voorkomen dat die klant na de reparatie met een gevoel wegvliegt dat honderd procent is veranderd.’

Business Jet Praetor 600 © Embraer

Één misser in plaats van twaalf

Zijn werkzaamheden hielden ook in dat hij op beurzen stond, evenementen en trade shows organiseerde. Rogier: ‘Dat betekende creatief zijn en lekker veel reizen.’ In die tijd behaalde hij een Six Sigma Black Belt-certificering, wat staat voor het kunnen begeleiden van complexe procesverbeteringsprojecten. ‘Als vliegtuigbouwer heb je met heel veel toeleveranciers te maken. Levert een motorenfabrikant niet op tijd aan, dan kan jij het vliegtuig verder wel klaar hebben, maar vliegen is er niet bij. Laat iemand per ongeluk een schroefje in een motor vallen, dan moet die uit elkaar of misschien zelfs terug naar Pratt & Whitney. Fouten worden overal gemaakt, maar het gaat erom dat je per één miljoen handelingen slechts één misser hebt in plaats van twaalf. Tijdens mijn werkzaamheden bij Cessna hield ik me niet zo zeer bezig met dergelijke processen op de werkvloer maar bij de marketing.’ Rogier met dochter Marin en zoon Rylan boven Melbourne, Florida

De enige overeenkomst

Het ging Rogier voor de wind maar omdat in 2009 de economie in elkaar zakte, werd ook het orderboek bij Cessna een heel stuk dunner. Het aantal werknemers van het bedrijf werd van 14.000 gereduceerd naar 3.000. Ook Rogier verloor zijn baan. Hij vond een nieuwe job bij een bankinstelling. ‘De enige overeenkomst met het werken in de luchtvaartwereld was dat het een voormalige credit union was voor mensen die bij Boeing werkten’, zegt hij. ‘Inhoudelijk vond ik het werk maar niets. Als nevenwerk startte ik daarom een eigen bedrijfje op dat zich toelegde op het leveren van een unieke digitale marketing- en social media-ervaring bij evenementen. Maar toen kreeg ik ineens een telefoontje van mijn voormalige baas bij Cessna.’

Positieve uitstraling

Dat het telefoontje perspectief bood bleek algauw. ‘“Rogier”, zei mijn voormalige baas, “ik werk nu bij Embraer in Florida (In Melbourne, Florida, bevindt zich de fabriek waar Embraer Phenoms en Praetors assembleert; LK). Er is hier nu een vacature voor een baan zoals je had bij Cessna. Heb je interesse dan kan ik je misschien helpen.” Lang verhaal kort, een paar weken later verhuisde ik met mijn gezin van Wichita, Air Capital of the World, naar Melbourne, Florida, aan de Space Coast.’ Opnieuw stond Rogier op beurzen, organiseerde hij evenementen en trade shows en reisde hij veel.

‘In die tijd hield ik me ook actief bezig met customer experience, dus met de totale indruk die een klant heeft van een bedrijf of een merk, gebaseerd op alle interacties die er zijn geweest met het bedrijf. Hierbij gaat het niet alleen om het moment van de aankoop, ook om de service en de ervaring met zowel het bedrijf als het product, en dat van het moment van aankoop tot aan het moment dat het product wordt ingeruild of weggedaan. Ik legde er complete dossiers van aan. Het beeld dat dit alles oplevert is van belang om een merk branded te laten zijn. Bij een merkidentiteit gaat het immers niet alleen om elementen zoals het logo, de kleuren, de typografie, de toon van de communicatie en de algehele uitstraling van het merk, maar evenzeer om de emotionele band met de klanten, waardoor ze een positieve associatie met het merk ontwikkelen.’

Praetor 500 © Embraer

Phenom 300 © Embraer

Praetor 600 © Embraer

Extra leuk

Toen Rogier drie-en-een-half jaar later een telefoontje kreeg van een recruiter van Satcom Direct, hapte hij niet meteen toe: ‘Ik zat goed bij Embraer en wilde niet verhuizen. Maar zij gaf het niet zomaar op: “Je gaat evenementen en beurzen verzorgen over de hele wereld, blah, blah, blah, je hoeft niet te verhuizen, blah, blah, blah.” Het resulteerde erin dat ik toch wegging bij Embraer. Ik had het reuze naar mijn zin bij Satcom, het liep allemaal heel goed. Maar toen brak de covidpandemie uit en vloog ik eruit.’ Na enkele baantjes op basis van kortstondige contracten, kwam Rogier uiteindelijk terecht bij Jet Aviation. ‘Dat bedrijf heeft haar thuisbasis in Bazel, maar ze zochten iemand in Amerika voor customer experience’, zegt hij. ‘Jet Aviation is als vaste basisoperator, als FBO, op meerdere luchthavens actief. Ik moest zorgen dat de ervaring op al die FBO’s helemaal zo was zoals ze dat bij Jet Aviation wilden. Dus of je nou binnenvloog op een filiaal in Bazel, West Palm Beach of in Amsterdam, overal moest de sfeer hetzelfde zijn. Vergelijk het met McDonald’s: op welke locatie je waar ter wereld ook komt, steeds merk je dat het om hetzelfde merk gaat, je krijgt wat je gewend bent. Dat geldt natuurlijk ook voor de bedrijfskleding. Het was voor mij extra leuk de mensen van Jet Aviation die Schiphol werkzaam zijn aan te kunnen kleden, mijn vader deed immers destijds indirect zaken met KLM Business Aviation, de voorloper van Jet Aviation, voor de kleding van KLM-bemanningen.’

Echt stoer

Rogier werkte nauwelijks een jaar bij Jet Aviation toen de Customer Experience-afdeling werd opgedoekt. Eigenlijk wilde hij wel terug naar Nederland. ‘Embraer heeft in Amsterdam een vestiging, dus besloot ik daar maar eens te polsen’, zegt hij. ‘Niet daar maar wel in Melbourne, Florida, bleek dat ze iemand nodig hadden. Zo kwam ik terug bij mijn voormalige werkgever, alleen nu als procesbegeleider. Met de productie als zodanig kreeg ik niets te maken, wel met allerlei kantoorfuncties op het gebied van onder andere boekhouding, financiën, bedrijfsontwikkeling, interieurontwerp, sales en marketing. Zelf heb ik nu dus ook vooral een kantoorfunctie. Eén keer per jaar komt het nog tot reizen, dan zit ik voor tien dagen in Brazilië waar het hoofdkantoor van Embraer gevestigd is.’

Aan zijn stem is duidelijk te horen dat hij dat jammer vindt. Maar dan vervolgt hij met enige trots: ‘Of het nu om zakenjets, lijn- of militaire vliegtuigen gaat, Embraer doet het goed op de markt. Als ik een van onze Phenoms en Praetors op het tarmac zie staan, vind ik dat er echt stoer uitzien. Er zal vast wel weer iets nieuws komen. Ik verwacht niet dat er een groter type komt, want dan willen ze, denk ik, een Gulfstream. In Florida hebben we de gebouwen daar ook niet voor. In Brazilië misschien wel. Wist je al dat de Embraer Phenom de best verkopende Light Jet Worldwide is?’

Praetors © Embraer

Phenom 300 © Embraer

Praetor 500 © Embraer

Helemaal niet nodig

‘In Amerika bevindt zich de grootste markt voor business jets’, weet Rogier. ‘Teterboro, valk bij New York, is het allergrootste en allerdrukste vliegveld ter wereld voor privévliegtuigen. In Europa wordt gewerkt met een via Eurocontrol en IATA formeel en streng gereguleerd slotsysteem, vooral op drukke luchthavens zoals Schiphol of Heathrow. In Amerika zijn slots meestal alleen vereist op zeer drukke luchthavens zoals John F. Kennedy Airport en Ronald Reagan Washington National Airport. Het systeem is flexibeler en minder gecentraliseerd. Op veel vliegvelden zijn slots helemaal niet nodig. Ze worden wel gebruikt bij special events, bijvoorbeeld Super Bowl, als er veel vliegtuigen op een bestemming komen. Een belangrijk voordeel van privévliegen is de toegang tot veel meer vliegvelden dan bij lijnvluchten. Privéjets kunnen immers landen op kleinere regionale luchthavens die zich dichter bij de eindbestemming bevinden. Dat verkort de reistijd aanzienlijk.’ Business jet Praetor 600, Ocean Reef Club in Key Largo, Florida. © Embraer Business jet Phenom 300 © Embraer

Interessant?

Voor wie het vliegen met business jets vooral interessant is? Rogier: ‘Voor zakenmensen en CEO’s die tijd willen besparen en efficiënt reizen. Voor bekende artiesten, sporters en andere beroemdheden die comfort en privacy willen. Voor overheden en diplomaten voor wie veiligheid en flexibiliteit zijn. Voor families of groepen die naar moeilijk bereikbare plekken reizen. Voor rijke particulieren die luxe en gemak verkiezen boven lijnvluchten. En vergeet vooral ook de medische vluchten of speciale missies niet waarbij snelheid of bereik cruciaal is.’

We zien wel

Rogier weet niet of hij zelf toch ooit weer achter de stuurknuppel zal plaatsnemen. ‘Rylan, onze zoon die als kind al allerlei vliegtuigmodellen had, heeft een brevet. Hij wil door als professioneel vlieger maar werkt nu als vlieginstructeur. Misschien ga ik nog eens bij hem lessen, alleen dan wel na mijn pensioen want er moet echt tijd voor zijn. Een uurtje vliegen kost veel meer tijd dan dat ene uurtje. Je moet het weer nakijken, naar het vliegveld rijden, je flight plan maken… Al met al ben je er algauw vier uur mee kwijt.’ Met een lach besluit hij: ‘We zien wel.’