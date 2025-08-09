KLM reageert op incident in 777

Dat afgelopen dinsdag aan boord van een Boeing 777-300 van KLM door een overhitte powerbank rook ontstond, is volgens de luchtvaartmaatschappij geen reden om maatregelen te nemen.

De luchtvaartmaatschappij wijst erop dat dit soort incidenten aan boord wereldwijd vaker gebeuren. KLM staat het toe powerbanks mee te nemen in de cabine en kiest er bewust voor deze niet in de ruimbagage toe te staan. Emirates ging zelfs nog een stapje verder door het gebruik hiervan in de cabine te verbieden. De apparaten kunnen door luchtdrukverschillen of oververhitting, zoals dinsdag het geval was, rook bevatten. De powerbanks zijn voorzien van een lithium-ion batterij. Wanneer die in een thermal runaway terecht komt, verspreidt de hitte zich snel van cel naar cel binnen de batterij, wat kan leiden tot brand, rook en explosies.

Snel en juist gehandeld

Doordat de powerbanks in de cabine meegenomen worden, kan het cabinepersoneel snel ingrijpen. Dat gebeurde ook tijdens de 777-vlucht. KLM laat weten dat de cabin crew conform de protocollen handelde. Uit videobeelden die aan boord gemaakt zijn, is te zien dat de cabin attendants met de zogeheten smoke hoods en brandblussers door het gangpad lopen. In het vervolg hoeft de maatschappij dan ook geen maatregelen te nemen. ‘Er is volgens de veiligheidsprocedures gehandeld, waardoor de situatie volledig onder controle is gebracht’, reageert een woordvoerder van KLM bij NU.nl.

Kussens voor gezichten

Afgelopen dinsdag was een 777 van de luchtvaartmaatschappij opgestegen vanaf het Braziliaanse Sao Paulo in de richting van Schiphol. In de buurt van het Portugese eiland Madeira ontstond rook als gevolg van een oververhitte powerbank. Deze was opgeborgen in een tas in de bagagevakken. Door de rook bedekten passagiers hun gezichten met kussens. Het KLM-vliegtuig kon uiteindelijk gewoon doorvliegen richting Schiphol.