A320-vlucht loopt bewust vertraging op

Eind april dit jaar wachtte een Airbus A320-piloot van Air Malta vlak voor vertrek vanaf Rome Fiumicino Airport op een collega buiten dienst die anders te laat voor zijn vlucht zou zijn.

Het ging om vlucht KM613 die op 29 april uitgevoerd werd vanaf de Italiaanse luchthaven terug naar Luqa International Airport, de hoofdluchthaven van het eiland Malta. De vlucht, uitgevoerd met een A320 met registratie LY-MLJ, zou 9:50 uur aanvangen. Echter, vlak voor vertrek bleek een collega van de piloot, die als reiziger mee zou vliegen, nog niet aan boord te zitten.

Verzoek van collega

De collega, die voorheen hoofd van de pilotenvakbond was, was met familie op vakantie geweest in Italië. Omdat hij door een onbekende reden te laat was, nam hij direct contact op met de A320-piloot of hij kon wachten op hem en zijn familie. De vlieger gaf daaraan gehoor en wachtte. Volgens de piloot in kwestie zou een familielid dringend terug naar Malta moeten vliegen, waarmee hij zijn actie probeerde te rechtvaardigen. Als gevolg van het wachten steeg de A320 uiteindelijk 46 minuten later op dan gepland. Desondanks arriveerde de vlucht slechts vier minuten later.

Niet in lijn met beleid

De actie is echter in strijd met het beleid van Air Malta. Het personeel mag geen speciale verzoeken aanvragen, en al helemaal niet door rechtstreeks contact op te nemen met de A320-piloot. Indien hij een verzoek had willen indienen, had hij het operationele team in Malta moeten contacteren. De piloot die belde, ontving als gevolg van de actie een waarschuwingsbrief die een jaar in zijn dossier blijft staan. Tevens werden disciplinaire maatregelen genomen. Aan het adres van de A320-vlieger zijn eveneens maatregelen afgekondigd. Een woordvoerder van de pilotenvakbond geeft bij de Times Of Malta aan dat beide vliegers voorbeeldige professionals die nooit misbruik van hun positie zouden maken.’