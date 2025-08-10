Brussels Airlines zet A330 in op korte vlucht

Brussels Airlines zet eind deze maand weer eenmalig een Airbus A330 in op een vlucht vanuit Brussels Airport naar het Duitse Frankfurt.

Het gaat volgens AeroRoutes om een vlucht die op 25 augustus uitgevoerd wordt. Vlucht SN2607 vertrekt 7:00 uur vanuit de Belgische hoofdstad en wordt één uur en tien minuten later verwacht in Frankfurt. De terugvlucht, SN2608, stijgt 9:20 uur op en landt 10:30 uur weer in Brussel. De afstand tussen beide vliegvelden bedraagt hemelsbreed ongeveer 300 kilometer. Waarom Brussels Airlines dit type inzet op deze korte vlucht, is onduidelijk. Uit het verleden deden andere luchtvaartmaatschappijen, waaronder Lufthansa, dat ook vanuit het oogpunt om piloten en/of cabin crew op te leiden voor langeafstandsvluchten.

Capaciteit neemt enorm toe

Normaal gesproken zet Brussels Airlines op deze route alleen A319 en A320(neo) in. In deze vliegtuigen passen tussen de 140 en 180 passagiers. Met de uitzonderlijke inzet van de A330 wordt de capaciteit opgeschroefd naar bijna 300 reizigers. Het is voorzien van 30 businessclass-, 21 premium- en 244 economy-stoelen.

Eerdere A330-vluchten naar Frankfurt

Toch is het niet de eerste keer dat de luchtvaartmaatschappij zo’n groot vliegtuig op deze route inzet. Op 30 juli dit jaar voerde een A330, registratie OO-SFF, deze vlucht ook al uit. Precies twee maanden eerder zette de luchtvaartmaatschappij eenzelfde vliegtuig, registratie OO-SFE, op deze vlucht uit. Dit vliegtuig is echter nog voorzien van het nieuwe jasje. In totaal heeft Brussels Airlines negen A330’s in haar vloot. Deze worden voornamelijk ingezet op vluchten naar Abidjan (Ivoorkust), Banjul (Gambia), Washington (Verenigde Staten) en Kinshasa (Democratische Republiek Congo).