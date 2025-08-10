Engelse TUI 737 staat meer dan uur op landingsbaan

Een Boeing 737-800 van de Engelse tak van TUI kreeg tijdens take-off van de Griekse luchthaven Corfu te maken met een klapband.

Het toestel, registratie G-FDZZ, landde 28 juli om 10:55 uur lokale tijd, twintig minuten eerder dan gepland, op het Griekse eiland na een vlucht van iets meer dan tweeënhalf uur vanuit Birmingham (Verenigd Koninkrijk). Om 12:15 uur maakte de 737 zich op voor de terugvlucht. Toen het vliegtuig een halfuur na de aanvankelijke vertrektijd opsteeg vanaf baan 34, ging het mis.

TUI B737-800 de Corfú (Grecia) a Birmingham el 28 de julio, aceleraba para despegar cuando, durante la rotación, el neumático exterior derecho sufrió daños y se desprendieron partes de la banda de rodadura (véase la foto).

El avión continuó el vuelo y aterrizó sin problemas. pic.twitter.com/C1kB6HakN1 — Feliz Vuelo, online en: @esVivetuvida (@FelizVuelo) August 8, 2025

Schade na vertrek

Volgens AV Herald zou tijdens het verhogen van de snelheid de buitenste band van het rechterwiel van het achterste landingsgestel losgeschoten zijn, iets wat in de luchtvaart vaker gebeurt. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. Als gevolg van het losschieten, lag er puin op de landingsbaan, blijkt uit afbeeldingen die tijdens vertrek gemaakt zijn. De 737 vloog echter gewoon door richting het Verenigd Koninkrijk.

Op East Midlands Airport stond de 737 enige tijd stil op de landingsbaan © Flightradar24.com

Een week aan de grond

Toen de machine na bijna drie uur te hebben gevlogen het Engelse luchtruim binnenvloog, kondigden de piloten als gevolg van de kapotte band de noodtoestand af. In plaats van te landen op de luchthaven van Birmingham, werd een ongeplande landing op het vliegveld van East Midlands gemaakt. Waarom het oog op die luchthaven viel, is onduidelijk. Wel blijkt uit data van Flightradar24 dat de 737 na de landing een uur op de landingsbaan bleef staan. Daardoor weken andere vliegtuigen, waaronder een TUI 737 MAX, registratie G-TUMF, onder meer uit naar uitgerekend Birmingham. Een week na de ongeplande landing werd het toestel overgevlogen naar Londen Gatwick van waaruit het haar operaties hervatte.