Legendarisch spionagevliegtuig maakt recordvlucht

Een Lockheed Martin TU-2S-verkenningsvliegtuig van de Amerikaanse luchtmacht heeft met een vlucht van meer dan 14 uur een record verbroken voor de langste vlucht met dit type vliegtuig. De recordvlucht vond plaats exact 70 jaar na de eerste vlucht van het vliegtuigtype.

Het toestel vertrok op 31 juli vanaf de vliegbasis Beale in Californië, thuisbasis van het 1st Reconnaissance Squadron dat met de U-2S vliegt. Het verkenningsvliegtuig wordt normaliter gevlogen door één piloot, maar deze uitzonderlijk lange vlucht werd uitgevoerd in een tweezits TU-2S. Aan boord waren twee van de meest ervaren U-2-vliegers, Cory “Ultralord” Bartholomew en Lt. Col. “Jethro”.

Record

Toen het op 1 augustus weer landde op de thuisbasis in Californië, had het een recordafstand van meer dan 6000 zeemijlen (ruim 11000 kilometer) afgelegd. De route leidde over alle 48 aaneengesloten staten van de VS. Dat de recordvlucht op deze datum plaatsvond was geen toeval: op 1 augustus 1955 maakte het prototype van de Lockheed U-2 haar eerste vlucht vanaf het vliegveld Groom Lake. Wat bedoeld was als een taxirun op hoge snelheid, mondde uit in -onbedoeld- de eerste vlucht van het type. De meer dan 30 meter lange vleugels zorgden bij een snelheid van 70 knopen (130 km/u) voor zoveel lift, dat het toestel het luchtruim koos.

TU-2S 80-1078 is het toestel dat de recordvlucht uitvoerde © Robert Verbrugge

De opvallende tandenmopstelling van de tweezits TU-2S © Robert Verbrugge

De ‘chase car’ die wordt ingezet bij de start en landing van de U-2 © Robert Verbrugge

TU-2S in take off, gevolgd door de chase car © Robert Arts

TU-2S tijdens de landing, gezien vanuit een chase car © Robert Arts

Sinds eind jaren vijftig is de U-2 veelvuldig ingezet voor verkenningsmissies. Meestal vliegt het Lockheed-toestel op een operationele hoogte van 70.000 voet. Inmiddels zijn de camera’s met “ouderwetse” film volledig vervangen door diverse sensoren, deels ondergebracht in twee “pods” onder de vleugels. De tweezits TU-2S is bedoeld als lestoestel en heeft deze pods niet.

Wereldnieuws

In mei 1960 haalde de U-2 voor het eerst het wereldnieuws. Al sinds 1956 voerden Amerikaanse U-2’s verkenningsvluchten uit boven Oost-Europa, dat destijds onder controle stond van Rusland. Op 1 mei 1960 werd een U-2 neergeschoten boven het Russische Sverdlovsk. Het toestel stortte neer maar de piloot, Francis Gary Powers, overleefde de crash. Helaas voor de Amerikanen bleef het toestel deels intact, waardoor de Russen veel over het vliegtuig te weten konden komen. Het incident leidde tot een grote diplomatieke rel tussen Amerika en Rusland. Na twee jaar in Russische gevangenschap werd Powers uitgeleverd aan de VS.