Nieuwe routes luchthavens vlak over Nederlandse grens

Eurowings breidt haar netwerk vanaf Düsseldorf en Hannover, twee Duitse luchthavens vlak over de grens met Nederland, komende winter uit.

Vanaf dat eerste vliegveld doet de luchtvaartmaatschappij drie keer per week Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) aan. De airline vliegt op maandag, donderdag en zaterdag tussen de Duitse stad en Dubai Al Maktoum International Airport, de luchthaven die komende jaren fors uitgebreid gaat worden. De heenvluchten EW1178 vertrekken om 6:50 en 8:35 uur en worden om 16:30 uur en 18:15 uur lokale tijd verwacht. De retourvluchten op dinsdag, donderdag en zaterdag vangen met vluchtnummer EW1179 om 18:05 uur aan en arriveren 22:30 uur weer in Düsseldorf. ‘We zijn dan ook erg blij dat we nu ook onze grootste vliegvelden, Düsseldorf, rechtstreeks met Dubai kunnen verbinden, met gunstige vluchttijden overdag’, aldus Jens Bischof, topman van Eurowings, in een verklaring. Op de route zet Eurowings een Airbus A320neo in.

Routes vanaf Hannover

De luchtvaartmaatschappij vliegt vanaf komende winter niet alleen vanaf Düsseldorf naar Dubai, maar ook vanuit Hannover. Op dinsdag, vrijdag en zondag vertrekt vlucht EW1168 vanuit de Duitse stad en wordt die 16:30 uur lokale tijd op Dubai Al Maktoum International Airport verwacht. Op maandag, donderdag en zaterdag stijgt terugvlucht EW1169 om 18:15 uur en 20:00 uur op en arriveert die 22:40 uur en 0:25 uur weer in Hannover. Bovendien biedt Eurowings vanaf 6 november eenmaal per week een vlucht van Hannover naar Beiroet, de hoofdstad van Libanon, en vice versa aan. Daarmee schroeft Eurowings de frequentie naar het Midden-Oosten behoorlijk op. ‘Samen met de vluchten vanuit Keulen/Bonn, Berlijn, Stuttgart en Hannover bieden we 28 wekelijkse vluchten aan naar het woestijnemiraat, meer verbindingen dan ooit tevoren’, zegt Bischof.