Wat zijn de grootste vrachtmaatschappijen op Schiphol?

Schiphol behoort tot de belangrijkste vrachtluchthavens van Europa, met jaarlijks meer dan 1,6 miljoen ton vracht die wordt verwerkt. De grootste vrachtmaatschappijen op Schiphol zijn KLM Cargo, Cargolux, Qatar Airways Cargo, Emirates SkyCargo en China Southern Cargo. Deze maatschappijen combineren dedicated vrachtvliegtuigen met belly cargo capaciteit in passagierstoestellen, waarbij ze gezamenlijk een wereldwijd netwerk bedienen vanuit Amsterdam.

Vrachtvervoer op Schiphol: een overzicht van de belangrijkste spelers

Schiphol speelt een cruciale rol in de Nederlandse economie als vrachtluchthaven. De luchthaven fungeert als belangrijke Europese hub voor luchtvracht, waarbij verschillende types vrachtvervoerders actief zijn. Deze variëren van pure vrachtmaatschappijen met alleen vrachtvliegtuigen tot passagiersmaatschappijen die vracht meenemen in het ruim van hun toestellen.

De vrachtactiviteiten op Schiphol genereren duizenden arbeidsplaatsen en dragen significant bij aan de Nederlandse handelspositie. Bloemen uit Afrika, elektronica uit Azië en farmaceutische producten naar wereldwijde bestemmingen, het zijn slechts enkele voorbeelden van de diverse goederenstromen die dagelijks via Schiphol worden afgehandeld.

Op de luchthaven opereren drie hoofdcategorieën vrachtvervoerders: dedicated vrachtmaatschappijen zoals Cargolux en AirBridgeCargo, combinatievervoerders zoals KLM die zowel passagiers als vracht vervoeren, en integrators zoals FedEx en UPS die gespecialiseerd zijn in expreszendingen.

Welke vrachtmaatschappijen vliegen het meest op Schiphol?

De grootste vrachtvervoerder op Schiphol is zonder twijfel KLM Cargo, onderdeel van Air France-KLM. Met een uitgebreid netwerk van meer dan 160 bestemmingen wereldwijd en een vloot die zowel dedicated vrachtvliegtuigen als belly cargo capaciteit omvat, verwerkt KLM Cargo jaarlijks honderdduizenden tonnen vracht via Amsterdam.

Cargolux, de Luxemburgse vrachtspecialist, staat op de tweede plaats met regelmatige vluchten vanuit Schiphol naar bestemmingen in Azië, Noord- en Zuid-Amerika. De maatschappij opereert uitsluitend met Boeing 747 vrachtvliegtuigen.

Qatar Airways Cargo en Emirates SkyCargo behoren eveneens tot de top vrachtvervoerders op Schiphol. Deze golfstaat airlines profiteren van hun strategische ligging tussen Europa en Azië, waarbij ze zowel dedicated vrachtvliegtuigen als substantiële belly cargo capaciteit inzetten. China Southern Cargo, Singapore Airlines Cargo en Turkish Cargo completeren de lijst van belangrijke spelers. Vrachtmaatschappij Type operatie Belangrijkste bestemmingen vanuit Schiphol KLM Cargo Combi + dedicated Wereldwijd netwerk Cargolux Dedicated vracht Azië, Amerika Qatar Airways Cargo Combi + dedicated Midden-Oosten, Azië, Afrika Emirates SkyCargo Combi + dedicated Dubai, Azië, Oceanië China Southern Cargo Combi + dedicated China, Zuidoost-Azië

Wat is het verschil tussen dedicated vrachtmaatschappijen en belly cargo?

Het belangrijkste verschil tussen dedicated vrachtmaatschappijen en belly cargo ligt in het type vliegtuig dat wordt ingezet. Dedicated vrachtmaatschappijen vliegen uitsluitend met vrachtvliegtuigen, terwijl belly cargo verwijst naar vracht die wordt vervoerd in het ruim van passagiersvliegtuigen naast de bagage van reizigers.

Dedicated vrachtvliegtuigen bieden aanzienlijke voordelen voor het vervoer van grote, zware of onregelmatig gevormde lading. Deze toestellen hebben verstevkte vloeren, grotere deuren en kunnen goederen vervoeren die niet in een passagiersvliegtuig passen. Maatschappijen zoals Cargolux, AirBridgeCargo en Martinair Cargo opereren uitsluitend met dit type vliegtuigen vanaf Schiphol.

Belly cargo daarentegen profiteert van het uitgebreide passagiersnetwerk en de hoge frequenties. Voor kleinere zendingen of bestemmingen waar geen dedicated vrachtdiensten naartoe vliegen, is belly cargo vaak de enige optie. KLM, Emirates en Qatar Airways combineren beide strategieën op Schiphol, waarbij ze zowel vrachtvliegtuigen als de ruimte in hun passagierstoestellen optimaal benutten.

De toekomst van vrachtvervoer op Schiphol: belangrijke ontwikkelingen

De vrachtsector op Schiphol staat voor belangrijke veranderingen, waarbij duurzaamheid en digitalisering centrale thema’s vormen. Vrachtmaatschappijen investeren in zuinigere vliegtuigen en onderzoeken mogelijkheden voor het gebruik van duurzame brandstoffen. KLM Cargo experimenteert bijvoorbeeld met biobrandstoffen op vrachtroutes en zal haar verouderde Boeing 747’s vervahgen met Airbus A350F’s.

🛫 Dit artikel is onderdeel van een groeiende reeks kennispagina’s op Up in the Sky. Mis je iets, klopt er iets niet, of heb je een goede aanvulling? Laat het weten via [email protected]! Samen houden we de info up-to-date!