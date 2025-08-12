El Al leent slots van Britse airline

De Britse luchtvaartmaatschappij Virgin Atlantic stelt komend winterseizoen een deel van haar start- en landingsrechten (slots) op London Heathrow tijdelijk beschikbaar aan El Al, de nationale airline van Israël. Het betreft acht wekelijkse retourvluchten die de Israëlische maatschappij mag uitvoeren van 26 oktober 2025 tot en met 29 maart 2026.

Virgin Atlantic is van plan haar capaciteit te concentreren op routes met de hoogste vraag en het hoogste rendement, en heeft na overleg met partners Air France-KLM en Delta Air Lines besloten de vrijgekomen slots tijdelijk te verhuren.

Het besluit is van belang voor KLM en de Air France-KLM-familie. Virgin Atlantic, die sinds 2020 partner is van Air France-KLM en Delta Air Lines, stemt haar vluchten vanaf Heathrow af op de overstapmogelijkheden binnen het netwerk van de alliantie. De aanwezigheid van El Al op deze slots kan mogelijk leiden tot meer overstapcapaciteit tussen Londen, Tel Aviv en bestemmingen binnen het Air France-KLM-netwerk, waaronder Schiphol.

Slots op Heathrow in Londen behoren tot de meest waardevolle in de luchtvaartsector, door de beperkte capaciteit en de aanzienlijke vraag ernaar van zowel nationale als internationale maatschappijen. Tijdelijke verhuur van de start- en landingsrechten, ook wel bekend als ‘slot leasing’, biedt luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid om inkomsten te genereren zonder blijvend afstand te doen van hun rechten. Voor El Al betekent de deal dat de airline beschikt over extra capaciteit op een van de drukste luchthavens van Europa, zonder langdurig te hoeven onderhandelen.