Passagier bedankt Air France-crew met middelvinger

Een vlucht van Air France van San Francisco naar Parijs heeft op 13 juni een onverwachte tussenstop moeten maken vanwege een medische noodsituatie aan boord. Het toestel, een Airbus A350-900, week uit naar St. John’s, in Canada, zodat een zieke passagier met spoed medische hulp kon krijgen.

De bemanning was snel ter plaatse met assistentie, waarna de passagier per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Op videobeelden die later opdoken, is echter te zien dat de vrouw zich opvallend ondankbaar toonde. Terwijl ze op een brancard naar de ambulance werd gereden, zou ze de bemanning en piloten van Air France de middelvinger hebben gegeven.

De A350 bleef ongeveer anderhalf uur op de grond staan, waarna het de vlucht voortzette naar Parijs. Eenmaal in de lucht sprak de gezagvoerder de passagiers toe over het voorval: ‘Jullie zullen blij zijn om te horen dat onze passagier, van wie we haar leven hebben gered, nogal boos was toen ze het vliegtuig werd gezet. Ze stak haar middelvinger naar ons op toen ze het vliegtuig verliet, en ze is nog steeds boos in het ziekenhuis. Dat is alles.’

Het incident heeft op sociale media veel reacties losgemaakt, waarbij velen hun verbazing uitten over het gedrag van de passagier tegenover het personeel dat haar leven mogelijk had gered.