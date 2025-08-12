‘Passagier neemt verkeerde vlucht en krijgt keuze’

Een passagier stapte afgelopen zondag aan boord van een verkeerde Delta-vlucht waardoor de Boeing 757 moest terugkeren naar de gate.

De reiziger zou een binnenlandse vlucht nemen vanaf New York John F. Kennedy naar Los Angeles. Echter, door een onbekende reden stapte de man aan boord van een vlucht naar Las Vegas. Toen de boarding compleet was, startte het toestel, registratie met taxiën. Het cabinepersoneel kwam erachter dat de man niet in dit vliegtuig had mogen zitten, iets wat afgelopen weken ook al voorkwam bij Air India Express en easyJet.

De 757 keerde om nadat een passagier zonder geldig ticket aan boord was gestapt © Flightradar24.com

Keuze voor passagier

Een cabin attendent zou tegen hem hebben gezegd dat hij óf in de 757 zou mogen blijven zitten en dat hij uiteindelijk in Las Vegas omgeboekt zou worden op een andere vlucht naar Los Angeles, of dat het toestel zou terugkeren naar de gate en dat de passagier moest uitstappen. De reiziger koos voor het eerste. Echter, een andere cabinelid kon zich niet vinden in de keuze die haar collega gaf en stelde dat de 757 onmiddellijk moest terugkeren naar de gate. Ze benoemde dat het vliegtuig niet de lucht in kan als er geen gegevens van de man zijn.

Omkeer naar de gate

De machine keerde tijdens het taxiën om naar een gate vlak naast waar de passagiers de 757 ingestapt waren. Daar moest de man het toestel verlaten. Het vertrok uiteindelijk met meer dan twee uur vertraging in de richting van Las Vegas. ‘Onze excuses aan onze passagiers van vlucht 607 voor de vertraging toen hun vlucht van 10 augustus vanuit JFK terug moest keren naar de gate om een passagier te helpen die een ticket voor een andere vlucht had’, aldus een woordvoerder van Delta bij PYOK. Het is onduidelijk hoe het met de desbetreffende passagier afgelopen is.