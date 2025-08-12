Piloot easyJet geschorst na opvallend voorval

Een piloot van de Britse luchtvaartmaatschappij easyJet is tijdelijk op non-actief gezet nadat hij naar verluidt dronken en naakt door een hotelbar zou hebben gelopen. Het incident vond volgens de Britse tabloid The Sun vorige week plaats in een hotel op de Kaapverdische eilanden.

Om 2.30 uur trok hij naar verluidt al zijn kleren uit en liep de receptie binnen, voordat hij naar de sportschool en spa ging. In de vroege ochtend werd de gezagvoerder herkend door enkele passagiers, die vervolgens contact opnamen met easyJet. De man zou hen ongeveer 36 uur later terug naar Londen Gatwick vliegen, maar uiteindelijk gebeurde dat niet.

Een bron vertelde The Sun: ‘Iedereen die de piloot naakt zag rondspringen in de vroege uren van de dag voor een vlucht, zou er niet van dromen om met hem aan de knoppen in een vliegtuig te stappen.’

‘Zodra we op de hoogte waren gebracht, werd de piloot onmiddellijk vrijgesteld van dienst, in overeenstemming met onze procedures, in afwachting van een onderzoek,’ zei een woordvoerder. Hij voegde eraan toe: ‘De veiligheid van onze passagiers en bemanning is altijd de hoogste prioriteit voor easyJet.’ Voor de terugvlucht werd een andere piloot ingezet.