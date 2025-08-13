‘737 tot aan Nederland begeleid door straaljagers’

Een Boeing 737-800 van Ryanair werd maandag begeleid door twee gevechtsvliegtuigen, omdat naar verluidt informatie binnengekomen was om een aanval op het toestel te plegen.

De machine, registratie SP-RNH, vertrok om 21:30 uur, twintig minuten later dan het vluchtschema voorschreef, met 174 passagiers aan boord voor vlucht FR9962 vanuit de Bulgaarse hoofdstad Sofia op weg naar Londen Stansted. Via Servië en Hongarije vloog de 737 het Oostenrijkse luchtruim binnen. Vanuit daar was het plan om via Tsjechië Duitsland te bereiken. Echter, toen het toestel bijna de oversteek naar dat land wilde maken, weigerde de Tsjechische luchtverkeersleiding toestemming te geven.

De 737 mocht Tsjechië niet in en vloog dan ook langs de grensstreek © Flightradar24.com

Informatie van dreiging

Daardoor week de 737 abrupt af om in het Oostenrijkse luchtruim te blijven en via daar Duitsland binnen te vliegen. AV Herald beschikt over informatie dat autoriteiten een dreiging van een aanval zouden hebben ontvangen. Meer informatie hierover werd niet vrijgegeven. Om deze reden weigerde de Tsjechische luchtverkeersleiding het Ryanair-vliegtuig binnen te laten. De 737 mocht Duitsland wel in. Echter, tijdens de oversteek richting Nederland vlogen twee gevechtsvliegtuigen de lucht in om het toestel te escorteren. Die konden overigens niets afwijkends waarnemen.

Escort tot aan Nederland

Toen de 737 bijna Nederland binnenvloog, stopten de straaljagers met de escort. Ter hoogte van Venlo vervolgde het toestel gewoon de route richting haar bestemming. Drie uur na take-off arriveerde de machine veilig op baan 04 op Londen Stansted. De volgende ochtend werd het vliegtuig weer ingezet voor een vlucht naar de Poolse hoofdstad Warschau.