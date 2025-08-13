Budgetvlieger Spirit in de penarie

De Amerikaanse lowcostmaatschappij Spirit Airlines waarschuwt dat zij mogelijk na komend jaar niet zal blijven bestaan, tenzij er snel extra kapitaal wordt aangetrokken. Het nieuws volgt slechts vijf maanden nadat de airline uit faillissementsbescherming is gekomen.

Volgens Spirit neemt het aantal binnenlandse vrijetijdsboekingen in de Verenigde Staten af en zorgt de felle concurrentie van andere luchtvaartmaatschappijen ervoor dat de financiële doelen, die na het faillissement waren gesteld, moeilijk te behalen zijn.

Het bedrijf waarschuwde dat het uitblijven van nieuwe financiering kan leiden tot wanbetaling van leningen, waardoor het gedwongen zou kunnen worden om activa te verkopen, zoals vliegtuigen en vastgoed.

Het management gaf aan te twijfelen aan het vermogen om de komende twaalf maanden zonder nieuw kapitaal te blijven opereren. Daarbij verwees het naar de onzekerheid over het succes van eerdere maatregelen om kosten te besparen en de lopende gesprekken met investeerders en andere belanghebbenden.

Na het faillissement heeft Spirit geprobeerd haar passagiers een meer ‘premium’ ervaring te bieden, met bijvoorbeeld de optie tot extra beenruimte. Daarnaast moeten passagiers sinds kort betalen voor bagage.