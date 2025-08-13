Onderzoek: vrouwelijke piloten handelen sneller

Vrouwelijke piloten presteren in de simulator beter dan hun mannelijke collega’s, vooral onder druk. Dat blijkt uit een studie van de University of Waterloo.

Vooraf werd deelnemers gevraagd of zij dachten in staat te zijn een commercieel vliegtuig in een noodsituatie te landen. Van de mannen antwoordde 36 procent ja, tegenover zestien procent van de vrouwen. Toch liet de simulatorproef iets anders zien. Twintig piloten uit de General Aviation-tak, elk met minder dan driehonderd vlieguren, voerden negen landingen uit, waaronder één in noodscenario. Eye-tracking-brillen registreerden hun kijkrichting, maar daarin waren geen significante verschillen te zien tussen mannen en vrouwen.

Wel bleek dat de deelnemende vrouwen in noodscenario’s, en andere stressvolle situaties, procedures sneller afwerkten en daarbij minder fouten maakten. Volgens onderzoeksleider Naila Ayala toont dit aan dat ervaring en kijkrichting niet voorspellen hoe iemand in een crisissituatie reageert. Suzanne Kearns, directeur van het Waterloo Institute for Sustainable Aeronautics, benadrukte het belang voor de luchtvaart: ‘Door te begrijpen hoe verschillende piloten onder druk reageren, kunnen we trainingen verbeteren, cockpits veiliger maken en inclusievere systemen ontwerpen’, aldus Kearns

Weinig vrouwen in de cockpit

Luchtvaartmaatschappijen proberen al jaren meer vrouwen te werven, maar met beperkt succes. In 2023 meldde de internationale luchtvaartorganisatie ICAO dat slechts 4,0 procent van alle commerciële piloten vrouw was. Dat is zelfs minder dan het aandeel vrouwen in het Iraanse parlement (5,9 procent). Wel steeg het percentage vrouwelijke piloten in de vijf jaar voorafgaand aan dat onderzoek.