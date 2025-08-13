Piloot taxiet weg tijdens ruzie

Op de luchthaven van Abuja in Nigeria vond onlangs een opmerkelijk incident plaats.Tijdens het instappen voor een vlucht van ValueJet Airlines naar Lagos ontstond er ruzie tussen de beroemde muzikant King Wasiu Ayinde Marshal, beter bekend als K1 De Ultimate, en het luchthavenpersoneel.

Volgens de Nigeriaanse luchthavenautoriteit FAAN probeerde de muzikant een fles met daarom een onbekende vloeistof mee te nemen aan boord van de Bombardier CRJ 900. Toen een beveiligingsmedewerker hem verzocht de fles achter te laten, weigerde K1 De Ultimate en goot hij de inhoud over de medewerker. Later bleek het alcohol te zijn.

De gezagvoerder van het toestel probeerde in te grijpen, maar ook zij stuitte op weerstand van de muzikant. Nadat de situatie verder escaleerde, liet de piloot de deur van het vliegtuig sluiten. K1 De Ultimate bleef uit protest op het platform voor het toestel staan. De beveiliging werd ingeschakeld en probeerde de muzikant mee te nemen.

Uit een video van het voorval blijkt dat de piloot het toestel laat wegrollen terwijl vijf mensen, waaronder beveiligingspersoneel, de muzikant en zijn assistent, zich nog vlak voor de neus van het vliegtuig bevonden. De groep moest opzij springen om de vleugel te ontwijken, waarbij drie personen zelfs moesten bukken om niet geraakt te worden. Als gevolg hiervan werden de vliegvergunningen van de gezagvoerder en de co-piloot ingetrokken. FAAN gaf K1 De Ultimate een vliegverbod.