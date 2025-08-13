Transavia-passagiers vier uur vast in 737

Een Boeing 737-800 van Transavia keerde afgelopen maandagavond terug naar het Portugese Faro als gevolg van een motorprobleem.

Het toestel, registratie PH-HSW, maakte zich die avond op om 18:10 uur lokale tijd vlucht HV5514 terug naar Eindhoven Airport uit te voeren. Het steeg tien minuten later op dan gepland, maar op een hoogte van 9.000 voet braken de piloten de klim af. De piloot meldde minuten na take-off dat de 737 te maken kreeg met een motorprobleem.

Door een motorprobleem stond de 737 snel aan de grond in Faro © Flightradar24.com

Terugkeer naar Faro

Daarop besloten de vliegers terug te keren naar de luchthaven van vertrek. Een klein uur na vertrek landde het vliegtuig weer op dezelfde baan als waarvan het opgestegen was. Een woordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat de motorstoring lastiger te verhelpen was dan verwacht, waardoor de vlucht geannuleerd moest worden. Op het platform zouden de passagiers nog vier uur in de 737 hebben gezeten. ‘We kregen geen informatie en geen eten en drinken. Na veel zeuren kregen we een half glaasje water’, zegt een van de passagiers tegen hetzelfde medium.

Passagiers aan lot overgelaten

Uiteindelijk moesten de passagiers het vliegtuig verlaten. De reiziger laat weten dat alle inzittenden zelf een accommodatie moesten regelen, maar wel een voucher van vijftien euro ontvingen. ‘Het is hier bloedheet, we hebben geen schone kleding meer’, zegt ze. Transavia verontschuldigt zich voor het voorval. ‘We erkennen dat de communicatie beter had gekund en dat dit veel impact heeft gehad. Onze teams hebben geprobeerd accommodaties te regelen, maar door de drukte in het hoogseizoen was de beschikbaarheid zeer beperkt’, aldus de woordvoerder. Uiteindelijk zou de 737 vandaag terugvliegen naar Schiphol.